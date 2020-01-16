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少年青年糾黨劫200萬 8人囚48至61月

【明報專訊】2019年末至翌年初發生9宗搶劫，共涉逾200萬元，涉案匪徒大部分案發時為15至19歲。當中有15歲少年招攬友人搶劫一名事主不果後，隔月在相近地點再打劫同一事主，掠去50萬元現金；亦有少年打劫遛狗婦人，及後見有途人經過即一哄而散。9名被告昨在區院承認8項搶劫罪及2項企圖搶劫罪，其中8人被判監4年至5年1個月。

求情均稱被招攬 一稱獲酬數千至數萬

9名被告為莊展鏜（現年19歲，下同）、18歲少年、方梓諾（22歲）、18歲少年、李懿熙（19歲）、周志豪（33歲）、沈穎隆（20歲）、鄭朗晞（22歲）及湯志傑（19歲）。

一出庭頂證獲減刑 一有搶劫案底加刑

法官判刑時引述辯方求情表示，各人均稱由他人招攬參與搶劫，案發時部分被告為學生或已輟學，因受金錢誘惑及朋輩影響犯案。法官提及，莊展鏜曾出庭頂證其他案件中的被告，應予減刑，判監4年6個月；案中年齡最大的周志豪過往有兩次搶劫案底，法官形容他是慣犯，屬加刑因素，就其一項搶劫罪判囚4年4個月。其餘被告刑期介乎4年至5年1個月。至於承認一項企圖搶劫罪的沈穎隆，法官為他先索取教導所及勞教中心報告，押後至4月14日判刑。

案情顯示，2019年11月27日，李姓男事主及朱姓女事主分別攜同150萬及120萬元現金，前往尖沙嘴漢口中心擬作商業交易，途中遭3男搶劫，朱被搶走載有現金的袋，李力保不失。同年12月30日，李攜同載有50萬元現金的袋到漢口中心時，再遭3人截劫及搶去50萬元。

2020年2月，莊展鏜被捕，在警誡下招認參與上述兩案，聲稱受他人指示，他遂找來其友人（次被告）及方梓諾，結黨搶劫。第二次搶劫李時，由於次被告已被捕，故莊及方被安排與周志豪一同搶劫。莊又稱，他在同一人指示下，曾參與兩宗發生於遊戲機中心及一宗發生於麻雀館的劫案。他事成後獲酬數千至數萬元，已悉數花光。

其餘3宗劫案發生於油站，涉及莊等人以外的其他被告。另有1宗企圖搶劫案涉及56歲女子於大埔遛狗時遭4男截劫，女子高呼救命及帶狗逃走，4男追趕，直至見到途人後逃去。

【案件編號：HCCC 149/21】

相關字詞﹕高等法院 搶劫

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