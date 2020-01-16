《紫荊》斥法官《文匯》寫「屠龍」 辯：依控方原則同屬煽動 鍾：政府宣傳能力大 倘公眾不信任「勿歸咎傳媒」

傳媒可推動討論議題否 鍾：單一媒體難成功

辯方資深大律師余若薇昨日覆問時引述控方稱，傳媒有議題設定（agenda setting）的能力，可從新聞取材、角度影響公眾關注什麼議題，詢問鍾沛權是否認同傳媒可以推動整個社會討論某議題。鍾沛權解釋，每個媒體均會因應機構價值觀，判斷讀者關心的議題，各有側重點，「好難憑空創造、帶領議題」，由單一媒體推動議題很難成功，自言立場「到我辭職嗰時都未有」成功推動任何議題。

辯方提到，控方早前引述立場讀者留言稱反修例運動「冇咗記者傳媒點會成事」，似乎影射「呢場運動係立場搞出嚟」。鍾沛權回應，立場不曾嘗試介入社會運動，重申傳媒僅中介、傳訊者，雖然報道可能影響公眾判斷，例如拍攝警方放走7．21元朗白衣人，但問題源於警暴不獲當局認真處理，若傳播的資訊正確，當權者應反思公眾為何只對某些傳媒的主張有共鳴，「唔應該歸咎傳媒，更加唔應該歸咎立場」，重申官方處於有利位置，擁有龐大資源「推銷」其說法。

稱政治評論難分級限制 傳媒有一定自律

辯方續稱，控方曾指控立場不顧社會上有不成熟的青年和情緒不穩定者，亦不顧案發時社會不穩，詢問鍾沛權認為傳媒是否有責任有如電影評級制，要求家長陪同觀看某類文章。鍾認為，若要分級限制政治評論，「評級比色情電影難上萬倍」，况且三級片也不犯法，不應視為「有問題」的內容，而傳媒有一定自律，毋須以法例規限，例如部分傳媒不會報道自殺事件，以免引來模仿。

辯方另引述《紫荊》評論文章，當中以兩宗案例申述司法覆核被濫用作阻撓政府施政、挑戰中央，以控方準則，屬於「將批評變成事實」，且文章更配合政治漫畫批評法官獨裁，但從未被指違法。辯方又引述《文匯報》就「屠龍小隊」及「九十二籤」籌款的報道，指「根據控方說法，你幫佢宣傳喎」。鍾沛權則認為傳媒需要報道上述資訊。

駁「國安法擔憂欠基礎」 大律師會學者作例

另外，辯方重提控方質疑涉案文章對國安法的擔憂欠事實基礎，指出大律師公會在國安法生效前後四度發聲明表達擔憂，法律學者陳文敏、張達明亦早在國安法條文出爐前撰文提出憂慮，根據美國商會在國安法生效前的調查，六成會員認為國安法損害香港營商環境，近三成考慮撤資。辯方總結稱，不止是立場的評論文章作者對國安法有憂慮，法律界也有相同聲音。鍾沛權同意，並認為社會擔心國安法衝擊一國兩制，改變香港一直堅持的價值和制度，涉案的立場文章，反映為數不少、跨階層港人的觀點。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）