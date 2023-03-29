街頭擄債仔拘3黑漢 劫表行案尋獲兩賊車

另外，尖沙嘴重慶站表行上周六被劫去總值逾千萬名表，警方尋獲兩輛涉案車輛。警方昨表示，4名男子持刀行劫後，在彌敦道登上黑色豐田Vellfire七人車沿彌敦道往西九龍公路逃去，事前另有一輛黑色豐田私家車曾在荃灣區水塘路邊與該車一同出現。警方周日和昨日在深水埗及元朗尋回兩車，昨午有10多名警員到涉案私家車所在的元朗錦田橫台山山坡搜索。

警方以行劫罪拘捕3人，包括持身分證的印度裔男子，他周一在深水埗被捕，涉嫌行劫。另外兩名巴基斯坦籍男子在深水埗及上水被捕，其中一人持行街紙，分別為黑色豐田私家車司機及車主。3人報稱無業、商人及地盤工，年齡30歲至43歲，部分人為同鄉。警方另尋獲當日4名劫匪穿戴的黃色頭盔、反光衣、手套和假髮等。表行職員早前引述保安公司解釋因警方電話線路繁忙，未能及時報警，被問及原因為何、警方何時到場，油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳昨表示指「冇咩探討太多」。

警方相信劫案有人幕後策劃，涉案者不止4人，稱已掌握部分劫匪身分，正追捕一名20至30歲、1.7至1.8米高中等身材的疑犯。警方表示，被劫去的46隻名表，最貴一隻值50萬，呼籲市民如有案件資訊，可致電36619238與警方聯絡。