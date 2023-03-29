利潤納方程式撤「分享機制」 議員：市民得不償失

港鐵2013年檢討機制時引入「分享利潤機制」及「服務表現安排」，按前一年基本業務利潤水平連同服務延誤罰款，一併撥款提供優惠。2017年檢討時，港鐵承諾用上述兩筆款項提供「程程3%車費回贈」， 每年維持至少6個月。在此安排下，過去6年即使加價，部分加幅獲抵銷，如2018年及2019年均加約3%，提供優惠後，乘客至少有半年僅須付較低加幅，甚至毋須承受加價（見表）。

降0.6至0.8百分點加幅 失九七折優惠

不過，檢討後的新機制取消「分享利潤機制」，正式把地產利潤納入方程式，按地產利潤水平，直接從加幅減去0.6至0.8個百分點。再沒有過去的半年九七折優惠，只剩下「特別車費日」，資金來源從事故罰款調撥；港鐵去年發生的事故共被罰款1.03億元。

立法會議員張欣宇認為，將利潤分享元素放進方程式並非不可取，但幫助有限，最多只較原機制再壓低0.2個百分點，市民可享優惠較原有少，變相「硬食」加價。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌亦形容「得不償失」， 認為港鐵年賺約百億，有條件同時從兩途徑分享利潤。他建議港鐵於5月公布車費表時，考慮重推類似「程程3%」優惠，抵銷部分加幅。