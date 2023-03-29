港聞

港聞一

利潤納方程式撤「分享機制」 議員：市民得不償失

【明報專訊】港鐵自上次2017年票價調整機制檢討至去年的6年間，每年均有透過「分享利潤機制」及「服務表現安排」（即事故罰款）撥款向乘客提供限時的「程程3%車費回贈」（即九七折優惠） 。港鐵上周公布的票價機制檢討，首度把地產利潤納入機制內，但取消上述「分享利潤機制」，只把去年事故罰款，在4月及5月共4個周末設半價乘車日。有議員批評港鐵取巧，市民「得不償失」。

港鐵2013年檢討機制時引入「分享利潤機制」及「服務表現安排」，按前一年基本業務利潤水平連同服務延誤罰款，一併撥款提供優惠。2017年檢討時，港鐵承諾用上述兩筆款項提供「程程3%車費回贈」， 每年維持至少6個月。在此安排下，過去6年即使加價，部分加幅獲抵銷，如2018年及2019年均加約3%，提供優惠後，乘客至少有半年僅須付較低加幅，甚至毋須承受加價（見表）。

降0.6至0.8百分點加幅 失九七折優惠

不過，檢討後的新機制取消「分享利潤機制」，正式把地產利潤納入方程式，按地產利潤水平，直接從加幅減去0.6至0.8個百分點。再沒有過去的半年九七折優惠，只剩下「特別車費日」，資金來源從事故罰款調撥；港鐵去年發生的事故共被罰款1.03億元。

立法會議員張欣宇認為，將利潤分享元素放進方程式並非不可取，但幫助有限，最多只較原機制再壓低0.2個百分點，市民可享優惠較原有少，變相「硬食」加價。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌亦形容「得不償失」， 認為港鐵年賺約百億，有條件同時從兩途徑分享利潤。他建議港鐵於5月公布車費表時，考慮重推類似「程程3%」優惠，抵銷部分加幅。

上 / 下一篇新聞

年賺百億 港鐵按新機制加價2.3% 議員批撤車程優惠 促重推「程程九七折」
年賺百億 港鐵按新機制加價2.3% 議員批撤車程優惠 促重推「程程九七折」
街頭擄債仔拘3黑漢 劫表行案尋獲兩賊車
街頭擄債仔拘3黑漢 劫表行案尋獲兩賊車
《紫荊》斥法官《文匯》寫「屠龍」 辯：依控方原則同屬煽動 鍾：政府宣傳能力大 倘公眾不信任「勿歸咎傳媒」
《紫荊》斥法官《文匯》寫「屠龍」 辯：依控方原則同屬煽動 鍾：政府宣傳能力大 倘公眾不信任「勿歸咎傳媒」
家庭主婦涉Twitter發煽動信息 國安警拘捕
家庭主婦涉Twitter發煽動信息 國安警拘捕
初選案法官陳仲衡抱恙 押後今續審
初選案法官陳仲衡抱恙 押後今續審
少年青年糾黨劫200萬 8人囚48至61月
少年青年糾黨劫200萬 8人囚48至61月
中年漢逼女生性交罪成 官：「自願做愛證書」顯心虛
中年漢逼女生性交罪成 官：「自願做愛證書」顯心虛
綠置居首日沽80伙 油塘佔九成 午前高宏苑樓王沽出 馬鞍山粉嶺乏人問津
綠置居首日沽80伙 油塘佔九成 午前高宏苑樓王沽出 馬鞍山粉嶺乏人問津
房局：簡約屋保留甲乙類租戶比例
房局：簡約屋保留甲乙類租戶比例
被指信息條例執法鬆 通訊局：冀教育非處罰
被指信息條例執法鬆 通訊局：冀教育非處罰
中大建深港研究院 冀科研落地生產 知識產權歸校方 段崇智稱不強迫學生北上交流
中大建深港研究院 冀科研落地生產 知識產權歸校方 段崇智稱不強迫學生北上交流
攻人工智能醫療技術 10項目申專利
攻人工智能醫療技術 10項目申專利
貿發局首辦國際創科展 港企盼覓外國機構合作
貿發局首辦國際創科展 港企盼覓外國機構合作
日後遊行須掛頸牌否 李家超：警會每次檢討
日後遊行須掛頸牌否 李家超：警會每次檢討
填海0.8公頃司長可批 田北辰：太鬆
填海0.8公頃司長可批 田北辰：太鬆
警涉洗錢600萬准保釋 另一警涉巴士偷背包盜用八達通
警涉洗錢600萬准保釋 另一警涉巴士偷背包盜用八達通
聯國人權高專辦籲放何俊仁 政府：法庭考慮法律原則撤保釋
聯國人權高專辦籲放何俊仁 政府：法庭考慮法律原則撤保釋
泰領館外示威涉犯聚 沙田區會前主席裁表證成立
泰領館外示威涉犯聚 沙田區會前主席裁表證成立
安老院舍院友出入撤限
安老院舍院友出入撤限
大灣區GBA新聞：穗擬伙港馬會 發展高端體育消費 從化將辦國際級賽馬 建穗港馬產業經濟圈
大灣區GBA新聞：穗擬伙港馬會 發展高端體育消費 從化將辦國際級賽馬 建穗港馬產業經濟圈
大灣區GBA新聞：口岸擴建免稅店 力推美食之都
大灣區GBA新聞：口岸擴建免稅店 力推美食之都
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】新思維籌款宴 官員兩甩底零出席 黨內詫異「唔認為被孤立」 獲六位數捐款
【Emily】新思維籌款宴 官員兩甩底零出席 黨內詫異「唔認為被孤立」 獲六位數捐款
【Emily】同樂運動會 11月港舉行
【Emily】同樂運動會 11月港舉行
【Emily】徐英偉將任酒店業主聯會總幹事
【Emily】徐英偉將任酒店業主聯會總幹事
【Emily】環保署徐浩光坐正署長
【Emily】環保署徐浩光坐正署長
【Emily】「向醫護致敬」郵票下月發售
【Emily】「向醫護致敬」郵票下月發售
【Emily】駐軍裝甲車隊過東隧
【Emily】駐軍裝甲車隊過東隧