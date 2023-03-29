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年賺百億 港鐵按新機制加價2.3% 議員批撤車程優惠 促重推「程程九七折」

【明報專訊】去年錄得約98億元盈利的港鐵，經最新檢討後的票價「可加可減」機制，計算出今年6月起可加價2.3%，為事隔4年後再加價。按現時車費推算，加價後大部分本地線車程料加價0.1元至0.8元，新票價或大致回復至2019年水平。港鐵稱預計約90%乘客車程車費加幅為0.4元或以下。有議員對港鐵年賺百億及已檢討機制下仍可加價，感到失望，促港鐵凍結車費，亦有議員批評港鐵取消「分享利潤機制」下提供的車程優惠，令市民硬食加價，促港鐵重新考慮推出「程程九七折」優惠。

運輸局：已減3.85個百分點

運輸及物流局回應稱，按檢討後的機制及延後加幅等措施，今年港鐵票價調整幅度已較原有安排降低3.85個百分點至2.3%，認為經濟從疫後復蘇下，已有效減輕市民的票價負擔。

港鐵上周公布檢討票價調整機制結果，新機制方程式不變，維持消費物價指數及運輸業名義工資指數變動，再減去生產力因素。不過，新機制下生產力因素與港鐵本地物業發展利潤掛鈎，可按利潤水平扣減0.6至0.8個百分點不等。

2019年後再加 1.85%加幅延下年實施

政府昨公布去年12月運輸業名義工資指數按年變動為3.6%，按方程式計算，加上去年累積的0.5%加幅，以及其他特別扣減和順延加幅安排（見圖），得出今年票價可加2.3%，正式加價日期有待公布。港鐵隨後發出新聞稿，公布按方程式計算到的票價加幅為2.3%。過去3年，港鐵兩次凍結票價、一次減價，今次為2019年後再加價。另按機制運算，累計將有1.85%加幅會延至下年再實施。

按本報四捨五入推算，若港鐵統一每程加價2.3%，大部分本地線車程的成人八達通車費（下同）料加價約0.1元至0.8元不等，短程路線如觀塘往黃埔，將由現時8.7元加至8.9元；市區線過海料加約0.3元，例如荃灣往金鐘現為14.9元，料將加至15.2元。本地最貴車程迪士尼往馬場票價料加0.8元，由33元加至33.8元。

議員批「生生世世」加價 政黨促凍價　　

多名議員不滿港鐵加價，立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌批評，市民原期待票價機制檢討後，港鐵利潤百億而不會加價，對最終港鐵仍宣布按機制加價2.3%感失望。他稱，運輸及物流局長林世雄日前形容將物業利潤與方程式掛鈎後，是「生生世世」減票價，但今次加2.3%對市民而言也是「生生世世」地加價，因日後加幅也會以今年票價為基線計算，建議港鐵考慮到本港正復常、旅客人數上升，「盤數靚番」下重新考慮凍價或提供優惠以減低加幅。

民主黨交通政策發言人陳堡明引述數據稱，去年全年整體通脹率1.9%，剔除所有政府單次紓困措施影響，基本通脹率為1.7%，即港鐵今年加價將高於去年通脹，促港鐵考慮到大部分市民未受惠於經濟稍為轉好，今年凍結票價。實政圓桌田北辰稱，今年港鐵加2.3%未達加幅上限，形容港鐵留一手「算識做」，他預計港鐵明年不會用盡延後加幅，指現時本港經濟剛剛自疫後起步，盼港鐵將延後加幅撇帳。

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