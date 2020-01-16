【Emily】新思維籌款宴 官員兩甩底零出席 黨內詫異「唔認為被孤立」 獲六位數捐款

之前阿狄話過，特首李家超同全部司局長都無人應約，但透露有一名官員表示認同新思維路線，私下捐款支持。對於兩名官員「甩底」，佢話黨內對此詫異，亦唔清楚原因，但覺得唔使聯想到政治層次。佢強調唔失望，亦唔認為新思維被孤立，形容今次係「民間聚會」。

多名議員出席 何俊賢捐活雞做菜式

多個建制派議員出席晚宴，不過各政黨主席都無現身，民主黨、民協領導層亦無應邀出席。出席嘅民建聯漁農界議員何俊賢就捐出幾隻本地活雞，作為晚宴其中一道菜式，呼籲大家支持本地農業。Emily見到民主黨中委吳永輝以個人身分出席，該黨立法會前議員李華明、曾經係新思維同民主黨成員嘅黃成智亦有現身，李華明仲高歌一曲葉振棠嘅《勝利雙手創》，幫新思維籌款。至於前年立法會選舉曾與新思維「拍拖」嘅民主思路就無人出席。

講番籌款成績，Emily現場所見，拍賣反應唔算踴躍，多個項目僅以底價成交，但黨總幹事韓劍德總結有「六位數」捐款收入，認為尚算達標。