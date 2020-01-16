大灣區GBA新聞：穗擬伙港馬會 發展高端體育消費 從化將辦國際級賽馬 建穗港馬產業經濟圈

明報記者 林迎

廣州市本月初發布《廣州市建設國際消費中心城市發展規劃（2022—2025年）》（以下稱《規劃》），各區有不同定位（見另稿）。從化區規劃中，速度賽馬再擺上枱面。當中提到，要展現廣州作為「體育名城」的風采，「支持香港馬會從化馬場建設和營運，爭取開展速度賽馬賽事試點」。同時，從化區要以馬場為載體，通過「養馬+訓馬+賽馬」馬產業鏈發展，舉辦高端賽馬活動，帶動賽馬旅遊及周邊地區相關消費。

穗試辦賽馬多年失敗

廣州市欲辦賽馬產業已非首次，然而當地賽馬業多年來浮浮沉沉，1992年在東郊黃村賽馬場曾舉辦「南粵教育跑馬省港對抗賽」，為廣東省教育基金籌款。廣州賽馬會翌年成立，並於當時仍規劃中的珠江新城建設「廣州賽馬場」，一開始舉行競速賽事，嚴禁投注，但其變通的「票號搖獎」、「智力遊戲」等仍帶有博彩性質，加上外圍非法投注難以禁絕，在1999年被叫停。荒廢的「廣州賽馬場」曾轉型為汽車城，現出租給食肆、酒店、家俬店等，盛况不再。

多年來，包括北京、武漢、海南等地多次傳出試行速度賽馬的消息，但皆無下文。2010年廣州舉辦亞運會，由香港賽馬會協助設計和興建的馬術比賽場地在從化落成。亞運會後，香港賽馬會用長達8年時間將之改建為從化馬場，是內地首個世界級馬場。從化馬場佔地150公頃，最多可同時容納660匹現役馬，2018年啟用後一直用於馬訓練。

從化擬建馬術公園主題酒店

從化馬場也是全國首個「無馬疫區」，全稱「無規定馬屬動物疫病區」。過去內地未有「無馬疫區」時，國際賽馬進出內地都要檢疫30至45天，最終2008年北京奧運的馬術比賽要移師香港舉行。2010年廣州亞運會前，廣州宣布通過國際動物衛生組織（OIE）的評估，在從化建成「無馬疫區」。自此，香港賽駒不論在從化或香港，其健康狀况均獲確認為相同，並透過兩地政府的特別通關安排往返。

藉此特殊安排，《規劃》指出，要依靠「無馬疫區」的優勢，謀劃馬術主題酒店、馬術運動公園、馬術運動綜合體等設施配套，對標世界標準高質量策劃組織系列馬術賽事和馬術運動，打造世界級穗港馬產業經濟圈。

而據2021年香港賽馬會與廣州市政府簽署的合作協議，馬會將在從化馬場引入國際級賽馬賽事，廣州市政府將加建一條聯繫至從化馬場的交通通道，而馬會將興建全新的觀眾看台，增建馬廄、馬匹訓練設施和擴建員工宿舍，同時建設國際馬匹隔離檢疫設施，透過其培訓學院培訓賽馬人才，並推動一系列與馬產業相關的項目，包括獸醫專業發展及學術合作等。

擴建後可容千馬 營運將符內地法律

香港賽馬會內地事務部主管陳岳鵬對本報透露，從化馬場的各項工程均順利獲批，並正在如火如荼地開展，馬的數目可由現時的660匹增至1000匹；從化馬場預計自2025/26季度起可舉辦常規賽馬，首場賽事計劃於2026年4月開跑。至於外界關注的營收模式，他指馬會將與內地當局商討，確保其營運完全符合內地法律法規。陳又稱廣州市十分重視從化馬場及馬產業發展，廣州市長郭永航較早前訪港出席粵港聯席會議時，亦有到訪馬會商討合作事宜。