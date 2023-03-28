港聞

港聞二

可卡因首超冰毒 青少年更常吸食

【明報專訊】根據藥物濫用資料中央檔案室數據，可卡因是去年最常被吸食的毒品之一，在整體吸毒狀况和被21歲以下青少年吸食狀况均列第二。禁毒常務委員會表示，可卡因近10年來首次比「冰毒」更常被吸食，而聯合國報告顯示可卡因市場正在向非傳統市場擴張，認為要密切觀察國際毒品供應對本港的影響，及多關注青少年近年增加吸食可卡因等情况。

大麻可卡因K仔居首3位

新一屆禁常會昨日舉行會議，指去年被呈報的整體吸毒人數有5235，較前年6095人跌約14%；最常被吸食毒品為海洛英、可卡因及冰毒；而21歲以下青少年被呈報吸毒人數，由前年888下跌至去年718，跌約19%，最常被21歲以下青少年吸食的毒品依次為大麻、可卡因及「K仔」；又引述聯合國毒品和犯罪問題辦公室本月中的報告，指可卡因製作原料古柯的種植數量從2020至2021年升35%。

根據執法部門數字，去年全年有4,005人涉毒品罪行而被捕，較前年4,634人跌14%；其中21歲以下被捕青少年則由前年678人下降29%至去年483人，主要涉及大麻。去年審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人被定罪比例達83%。

禁常會：今年復常 毒品案或回升

禁毒常務委員會主席李國棟表示，去年的數字極有可能受當時嚴重疫情影響，近期各種社交和旅遊活動恢復，為禁毒工作帶來新挑戰，今年相關數字或會回升。他指部分海外地區改變毒品政策，特別是放寬大麻管制，加上毒販將毒品推廣成減壓和時尚產品，會衝擊一般人對毒品的戒心，禁常會、保安局禁毒處及其他相關部門將加強針對性的禁毒工作應對。

相關字詞﹕可卡因 禁毒常務委員會

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