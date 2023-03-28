疫料年中微彈 孔繁毅倡設傳染病中心

醫管局回覆本報時，未有正面回應會否考慮增設傳染病中心；發言人稱局方在SARS疫情已提升防治大型事故及傳染病能力，包括各聯網已設感染控制組，安排前線醫護的感染控制培訓等，而去年6月亦成立「緊急應變指揮中心」，加強對外協調和聯繫工作。醫衛局則稱，政府會持續總結經驗，將已優化和有效的方案常規化。

身兼政府專家顧問的孔繁毅接受港台專訪稱，第五波疫情結束後6個月，部分患者體內抗體或已降至低水平，料年中疫情或輕微反彈，但料大部分個案病徵輕微。他倡議在港、九及新界設傳染病中心，各提供300至500張負壓病牀、增設實驗室設施，另大幅增加內科病牀及醫護人手等，以防再爆疫。

高危者難清毒 或需集中照顧

孔提到，第五波疫情起發現曾接受器官移植病人、80歲以上長者等高危群組，染疫後較難清除體內病毒，估計佔整體感染人數約5%，日後或需較集中照顧相關病人。他補充，相關患者炎症會持續一段時間，多數須處方3至4周類固酵，痊癒率達七至八成，港大正蒐集相關數據展開研究。明報記者

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