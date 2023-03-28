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記協譴責跟蹤記者男子 警指「疑執法人員」之說捕風捉影

【明報專訊】香港記者協會昨發聲明稱上周收到不同新聞機構及記者反映，多名負責報道法庭審訊的記者遭不明男子跟蹤或監控，強烈譴責有人試圖針對新聞工作者的騷擾或恫嚇行為。警務處助理處長（公共關係）陳東昨去信記協主席，稱對於記協引述新聞工作者指跟蹤者「懷疑是執法人員」，未經查證而捕風捉影地揣測，令執法人員聲譽受損，「我們表示極度遺憾及強烈不滿」。

警促記協「避誤導市民」

警方信件表示，若市民包括記者遭受恐嚇或滋擾應立即報警，以便警方依法調查，又促請記協「以實事求是為原則，避免發放未經查證及失實的報道和評論誤導市民」。

繼Hong Kong Free Press一名女記者上周三遭兩男子由住所外跟蹤，記協昨稱收到多家傳媒記者反映，上周二下午立場新聞案審訊後，兩男子曾於區域法院記者室外徘徊，並曾向法庭保安出示證件，其中一人於記者室前守候逾一小時，有記者稱該男子曾試圖跟隨記者離開法院。記協引述相關新聞工作者稱，基於男子衣著及行為，懷疑他們是便衣執法人員。

記協促警察嚴肅調查跟進

記協稱正向警方及司法機構查詢有關男子是否執法人員及近日曾否有針對記者的執法行動，又說如涉事者非執法人員，促警方嚴肅調查及跟進。記協對於有記者被跟蹤非常憂慮，重申絕不容忍針對傳媒及新聞工作者的威嚇及脅迫。

警方信件無正面回應區域法院記者室外兩男子是否執法人員，另稱就兩男子在區域法院記者室外公眾地方徘徊事件，警方未有接獲報案。至於HKFP記者稱被兩名不明男子跟蹤，警方稱案件經初步調查列「求警調查」，交由葵青警區刑事部跟進。

相關字詞﹕陳東 警方 記者 記協

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