控方指立場「政治平台」 辯方引歐守則稱「政治資訊平台」

控方盤問時，多次質疑檢控範圍內評論文章混和意見和事實，以錯誤觀點誤導讀者，不符傳媒論理，並在結束盤問前，呈上歐洲領事會1993年通過的歐洲新聞倫理守則、香港記者協會新聞從業員專業操守守則等3份文件。

辯方資深大律師余若薇引述歐洲新聞倫理守則，稱傳媒報道新聞時必須釐清事實和意見，但當有作者發表評論時，只要其意見誠懇，觀點「冇絕對啱或者絕對錯」。鍾沛權同意，稱守則呼應他多次重申，只要評論真實，沒有隱藏議程，便會如實發布。

認把文章下架違記協守則

「去到嗰度無可奈何」

辯方續引述記協的守則，提及新聞從業員不應因政治壓力或經濟利益而自我審查，惟立場前年6月曾因政治壓力和審查，下架所有評論文章。鍾沛權同意做法違反守則，但當時為保護機構、同事和作者的安全作政治決定，違反一直以來的堅持，自言「去到嗰度無可奈何」。

稱14篇皆先審後刊

另外，控方多次詢問涉案文章是否先刊登後審批，辯方昨一併請鍾沛權澄清。鍾稱由他審批的15篇涉案文章中，14篇肯定是先審批後發布，但由資深傳媒人區家麟撰寫的文章〈災難現場〉，則可能因原本在《明報》發布，立場轉載沒有先由他審批，但他後來必定有審閱文章，亦決定保留文章，有最終審批權。

（立場新聞案）