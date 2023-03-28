港聞

港聞二

問鍾「曾否擬交代林無辜」 官批提問危險 控方棄追問

【明報專訊】「立場新聞」被控發布煽動刊物案，昨於區院進入第47天審訊。控方終完成26天盤問，交由辯方覆問（見另稿）。控方總結前總編輯鍾沛權知悉文章會引起煽動效果，有領導角色，串謀發布煽動文章，17篇涉案文章的作者則在某時段加入串謀，製作煽動文章，鍾沛權一概不同意；控方又花逾兩小時詢問案發背景，辯方三度打斷，先後質疑提問「重複又重複」、不恰當、不公道。主審法官郭偉健亦介入稱其中一條提問「危險」，控方終放棄追問。明報記者

控指鍾領導煽動 17作者加入

代表控方的律政司署理高級刑事檢控專員伍淑娟，原稱昨只需申述控方案情便完成盤問，惟昨晨再詢問立場的前身「主場新聞」2012年成立的背景，以及前年交由林紹桐署任總編輯的經過等。鍾沛權一度質疑控方提問重複，辯方資深大律師余若薇亦表示，控方「重複又重複又重複都要有個限度囉」，擔憂沒時間留待她覆問被告，「我好懇請阿伍專員，你留番少少時間畀我啫」；控方則稱提問用於釐清案情。

控方續詢問，鍾沛權曾否考慮在被捕後向警方或律政司交代，林紹桐前年11月才接任總編輯，「佢之前其實係無辜」，或可開脫林的罪責。辯方聞言詢問，這是否代表在林接任前發布的15篇文章與他無干，「控方接受第三被告（林）係無辜？」控方補充，提問用於釐清若林確實沒有審批文章，鍾「應該會諗到」要替他解釋；主審法官郭偉健稱控方的提問「危險」，亦對案件無幫助，重申鍾有緘默權。

辯方斥問假設問題 控方撤回

鍾在盤問下同意，他與林紹桐對文章是否有公共性或公眾利益有一致看法，控方續問若涉案文章交由林審批，林是否也會批准發布。辯方再次反對，批評控方提出假設問題，「係完全唔恰當嘅問題，都係非常唔公平」，重申鍾已回答審批文章的安排。郭官亦同意辯方陳辭，控方撤回提問。

控方結束26天盤問

辯嘆範圍廣 須限時內覆問

控方總結控方案情稱，涉案17篇文章本身具煽動，鍾沛權知悉文章會引起煽動效果，他作為立場母公司的董事和編輯，有主導角色串謀製作及發布煽動文章，林紹桐亦明白文章有煽動性，協助鍾發布文章，而文章作者在某時段加入製作煽動文章，立場則成為發布煽動文章的政治平台。鍾沛權一概不同意。

控方終結束歷時26天盤問，本案在本月尚餘4天審期，郭官昨額外撥出兩天審期。辯方中午開始覆問前，重提控方新增近300份文件，盤問範圍極廣，稱控方「留番非常具挑戰性問題畀我，要喺有限時間完成覆問」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

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