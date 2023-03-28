港聞

港聞二

超速逆線撞斃鐵騎士 交通警囚33月

【明報專訊】時任交通部警員2018年休班期間在大埔公路駕車超速近倍，其間失控越線，撞倒對面線駕電單車53歲男子，令對方傷重不治。涉案警員經審訊後，早前被裁定危險駕駛引致他人死亡罪成，昨在區域法院（移師至西九龍法院）被判處即時監禁33個月，停牌5年及須參加駕駛改進課程。暫委法官梁嘉琪量刑時考慮到被告奪去無辜性命，對死者家屬造成傷痛等，認為被告屬中度罪責。

被告唐建偉（現年32歲）被控於2018年4月3日在大埔公路沙田嶺段危險駕駛私家車導致事主林日安死亡。綜合辯方和梁官引述求情稱，被告雙親年屆六旬，被告2011年加入警隊，曾獲警司嘉許，至2019年停職；被告妻子飽受壓力而與被告離婚，被告需向前妻支付贍養費。

速限70公里 車速131

梁官判刑時表示，被告當時車速達每小時131公里，超過涉事路段速限屬加刑因素，事主胸、右腿、右手等多處受傷致死。梁官考慮到事主家屬失去摯親，須予以具阻嚇刑罰，判處即時監禁，而被告沒有案底，不足以構成求情因素。梁官認為被告屬中度罪責，遂判他監禁33個月，停牌5年及須參加駕駛改進課程。

梁官早前裁決時接納專家供辭，估算被告平均車速為每小時130至150公里，而事發斜路有上落行車方向，被告應確保車輛在行車線行駛；被告知悉該路段時速限制為70公里，卻公然、明知地「過分超速」，無適當扭軚，裁定他罪成。

【案件編號：DCCC 949/18】

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