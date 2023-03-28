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低價團重現 楊潤雄：與業界研減滋擾 旅監局今晤食肆商管制人流

【明報專訊】通關後內地旅客重臨香港，劣質旅行團、人山人海、社區交通擠塞等場面重現，土瓜灣及紅磡一帶近日成為重災區。有立法會議員認為當局應規管旅行團質素，確保旅行社不會以低團費作招徠，亦建議實施發牌制度以確保接待遊客的食肆有能力疏導人流。文化體育及旅遊局長楊潤雄稱會研究減少內地低價團影響區內民生，正與業界探討各種解決方法，例如限制到訪商戶選址、增加服務提供者等。旅遊事務專員沈鳳君稱，旅遊業監管局今日會與食肆代表見面，商討人流管理等解決方法。

旅客塞餐廳門外 旅巴違泊堵交通

立法會經濟發展事務委員會昨開會討論旅遊相關議題。身兼九龍城區議員的楊永杰稱，土瓜灣及紅磡一帶近日有內地團旅客要在餐廳門外輪候入座，食肆「收（每人）40元、15分鐘食一轉」，對內地旅客並非良好體驗，大排長龍亦影響居民，「周圍旅遊巴違泊，塞住交通」。他促請政府正視問題，建議規管旅行團到訪的購物和觀光景點數目、提高每餐最低消費等，分散食肆及疏導人流。

同為九龍城區議員的李慧琼說，旅監局應規管目前滋擾居民和專門接待旅行團的食肆，建議當局參考酒牌局制度，食肆要提交有效的人流疏導計劃才批出牌照。她認為當局可分流旅行團到啟德郵輪碼頭，「唔會阻住人哋門口」。她說當局不應鼓勵旅行社舉辦明顯會蝕本、需透過旅客購物補貼團費的旅行團。

楊潤雄認同「香港地少人多」，旅客如集中在紅磡、土瓜灣等地區，會為居民帶來不便。他說希望旅客來港有良好體驗的同時，亦不會過於影響當區居民，政府十分重視有關情况，會認真處理。他又說，業界對限制景點數目和餐錢「有實際考慮」。

指需低價團養司機導遊

旅監局成員籲設「旅遊警察」

旅監局成員謝淦廷昨在港台節目《千禧年代》表示，香港需低價旅行團養活司機和導遊，建議成立「旅遊警察」專門負責協助處理遊客投訴。

在支援旅遊業復蘇方面，政府建議設旅遊業界百分之百擔保貸款專項計劃，向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分之百貸款擔保，還款期最長10年，借款人可選擇最長12個月「還息不還本」期。政府表示，申請期為推出專項計劃起計6個月，可視乎需要檢討及延長。

政府擬設百分百擔保貸款助旅業

根據政府文件，僱員總數10人或以下的持牌旅行代理商，建議貸款上限100萬元；僱員總數11至49人上限250萬元；僱員總數50人或以上上限500萬元。合資格巴士營辦商或車主的貸款額上限則為每輛巴士10萬元。

相關字詞﹕旅行團 立法會 文化體育及旅遊局

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