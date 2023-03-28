辯稱女兒性好奇 官拒納 繼父狎兩女囚22年

心理分析指被告對發育中少女有性興趣

男被告以英文字母L.C.作代號，他與同案女被告L.M.結婚，於2019年10月獲發單程證來港。事主X及Y是被告的繼女，Y較X年長兩歲。法官判刑時指出，心理專家分析被告為人自我及責任感不足，被告自稱性慾平淡，而兩名事主則對性好奇。由於被告不願表述其犯案動機及精神狀况，故專家未能評估他是否戀童，只估計他對於未發育乃至發育中的少女有性興趣。法官亦引述辯方求情稱，被告聲稱未能在道德上教好兩名事主而感後悔，冀二人日後生活愉快。

幼女受創自殘 悉姊啞忍情緒再受影響

官引述被告稱後悔 冀兩事主日後愉快

法官續指出，被告與兩名事主的年齡相差逾40歲，利用後父角色向事主施加壓力，獲得侵犯的機會，行為有違誠信，並對兩名事主造成心理創傷。其中X事後曾經𠝹手，因學校社工介入而揭發事件，及後X方知原來胞姊一直啞忍着遭被告侵犯，情緒再受影響。法官考慮整體刑期，就兩案合計判被告囚22年。

控方案情指X及Y分別於2005及2007年出生，其母親L.M.於2015年改嫁被告。2018年7至8月Y與X及母親到雲南探望被告，被告趁機觸碰Y私處，又強迫Y替他口交。

2019年1至11月期間，被告在香港葵涌寓所內強姦Y；另在妻子協助下舔X的私處。被告與妻子多次在X及Y面前示範性行為。被告同年10月獲發單程證來港，11月22日經羅湖入境時被捕。警方其後發現被告手機內有逾50張有關X的色情照片，包括X的裸照，以及X吸啜其母親乳頭的照片。翻查資料，兩名事主的生母L.M.（42歲）上月於高院承認兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，及各一項「製作兒童色情物品」和「協助和教唆猥褻侵犯另一人」罪，被判處監禁3年。

【案件編號：HCCC73、74/2022】