轉載羊村連結 中大前學生會成員囚5月 官：藉白紙示威引人回應 猶「埋計時炸彈」

求情稱Dean List一級榮譽畢業 僅發泄想法

被告王浩鏘（24歲），畢業於中大政政系，持碩士學歷。辯方求情稱被告以一級榮譽完成學士課程，曾獲「院長榮譽錄」（Dean List）嘉許，他只是一名無政黨的年輕人，在網上發泄想法和「自說自話」，而涉案帖文僅是口號式言論，對社會沒有影響力。

官：帖文影響不止直接回應者

羅官判刑指出，被告在社交媒體發言，旨在造成「一唱一和」的迴響，他亦必然心知肚明帖文對象是認同示威者行為的志同道合者，「即使係沉默的閱讀者，對其影響力亦不下於直接回應者」。羅官又指出，混亂暴力行為至今已成往事，但部分人的心情尚未平復；即使被告沒有大規模渲染暴力，「口號和暴力總係離不開」，涉案帖文的尖銳口號難免影響讀者情緒。羅官考慮本案規模不大，情節不屬最嚴重的類別，但被告有計劃發布煽動信息，採納7個半月監禁為量刑起點，認罪扣減後，最終判囚5個月。

案情指警方發現被告的連登和個人facebook帳戶，從2022年8至12月發布了196則煽動陳述或照片，可供公眾閱覽。部分帖文具引起憎恨或藐視中央及中國共產黨的意圖，例如「天滅中共」、「中國手足唔好收手」和「中共同江澤民都要入土為安」，另有帖文批評防疫措施，例如「大家要抵制法西斯防疫政策」。

案情提及，法庭於2022年9月裁定「羊村繪本系列」為煽動刊物，被告仍在facebook發布刊物，以「Catch me if you can」及粗口字句留言。涉案帖文亦包括煽惑暴力的信息，如「對得住梁健輝嘅犧牲」，以及藉內地的白紙運動提倡本港街頭抗爭，「不如話香港人唔識食住個勢，其實我哋應該要趁𠵱個機會上街抗爭」。

【案件編號：WKCC93/23】