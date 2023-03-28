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區：時任觀塘區會主席 託轉述要求公開協議 沒起訴 控方稱蔡澤鴻共謀者

【明報專訊】「35+」初選案昨日踏入第32天審訊。首名控方證人區諾軒在控方覆問下，確認初選前時任觀塘區議會主席蔡澤鴻曾託他轉述，冀大會（初選組織方）應九東要求公開協議，否則「怕兵變」。在法官提問及追問之下，控方說沒有被起訴的蔡澤鴻是「共謀者」，蔡有份開會，因此推論他知悉計劃，為控方首次交代蔡的角色。庭上有被告聞言目瞪口呆，驚訝稱「吓？」法官又以司機駕車途中離座，比喻組織者發帖文退出初選。

趙家賢出庭閱數千頁文件 料今作供

區諾軒約於中午完成歷時24日作供，法官在區離開法庭時提醒他，有還押被告將會作供，着區勿與他們討論案件；區回應稱，據他理解，他不會接觸涉事被告。控方傳召的第二名證人、認罪被告趙家賢昨午到庭，安裝人工左耳的趙戴綠色口罩、穿黑色運動外套，在懲教人員看管下閱讀數千頁文件約兩小時，其間3名法官離席，沒被告列席，預料趙今日作供。

區完成作供 官提醒勿與被告討論案件

區於早上接受彭卓棋的辯方大律師盧敏儀補充盤問，提到港島協調文件列出選民可投4票，區稱這並非會議共識所指的投一票，而彭在提名表填寫4名候選人，亦超出文件指明3人上限，區說，無法得知彭是否刻意不遵從協調共識，組織者無為意有問題。

控方副刑事檢控專員周天行覆問時，談及區與民主黨胡志偉會面和相關信息，表示會指稱民主黨同意否決財政預算案立場。區供稱，蔡澤鴻在2020年6月14日，以WhatsApp託他向大會轉告九東會議內容，包括民主黨願意簽官方協議；蔡澤鴻期望大會接納公開協議，否則「怕兵變」。法官李運騰問，沒有被起訴的蔡澤鴻是否共謀者之一，周天行起初稱，公訴書列出「其他人」是共謀者；李官追問後，周表示蔡澤鴻是共謀者，指蔡出席多次會議，推論他知情。

控方指出席多次會議 推論蔡知情

區諾軒憶述，事前曾與胡志偉在金鐘中信大廈午飯，對方表達對否決財政預算案有保留；雖然胡有簽署九東共同綱領，惟亦有在論壇發言贊成預算案中興建學校和醫院。區諾軒提到自己從蔡澤鴻收到信息，但正如法官早前所言，區議會主席「角色有限」，只是在會議擔任見證人，不希望別人傳達信息予他就有問題，「會引致好多人有不必要擔心」。

至於退出初選，區諾軒供稱，同年7月中聯辦就初選發聲明後，他認為必須終止初選計劃，他和另兩名組織者戴耀廷、趙家賢相繼發帖文宣布休息或退出初選，但沒發布其他聲明。李官問這情况是否有如司機駕車途中離座，區表示當時初選仍然進行，「我會話即使司機跳咗車都好，至少我都有謹慎留意事態發展」。

官：退初選如駕車時離座？ 區：跳車都留意事態

李官形容初選為仍在行駛中的車，區同意，並強調直至立法會選舉宣布延期，他都有留意大約有誰報名立法會選舉，但他沒特別注意誰在初選勝出但沒有參選立會。區提及有一點難處，在組織者退出初選後，不同政黨的初選參加者始終會參選。區又說，不知被指屬組織者的吳政亨所發起「三投三不投」何時完結。

另外，李官關注，區於7月15日宣布退出初選，兩天後卻出席港島會議。區解釋，他負責的港島區有餘下工作，參選人未談妥參選名單數目，他重申之後沒再參與初選。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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