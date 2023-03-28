港聞

港聞二

電子信息舉報多檢控少 江玉歡：將要求檢視法例

【明報專訊】本報昨頭版報道，通訊辦被質疑執法寬鬆，過去逾15年接獲近3.4萬宗懷疑違規發放電子信息舉報，只有兩宗檢控。立法會議員江玉歡昨向本報稱，將質詢當局，要求解釋原因，並要求檢視法例，可如何有效監管人對人促銷電話、垃圾電郵、短訊和WhatsApp信息等，以及海外短訊。

江玉歡稱每日都收到傳銷電話，如繳稅季節更會收到很多財務公司推銷，相信每名市民也困擾。對於通訊辦稱舉報量下跌反映調查和執法具成效，她反問「市民都不滿意，要不法例無用，要不無人執法，那麼立法做什麼？」

《非應邀電子訊息條例》生效至今逾15年，江質疑政府曾否檢討，「2007年和現在已是兩個世界……直情是幾個世界，當時哪有小朋友用（智能）手機？」她指法例不能一成不變，建議全面檢視涵蓋範圍，又稱市民不喜歡主動舉報，政府更要自覺檢討。她建議政府研發攔截垃圾信息軟件。

現時條例規定發送人不可向《拒收訊息登記冊》的號碼發商業電子信息，市民可表明拒收3類信息，包括預錄電話、短訊和傳真，不包括人對人促銷。HKJunkCall負責人胡文翰憂慮，將活躍號碼清單交給傳銷公司，最後或被用作人對人促銷。通訊辦稱，任何人欲取閱登記冊資料須申請及付費訂用帳戶，資料只准用於確定某使用者是否不願收信息，違反規定經定罪可罰款10萬元。

商業電話號碼 田北辰重倡限字頭

實政圓桌立法會議員田北辰稱，立例時已覺難執法，他曾聯同科技界提出規定商業電話須使用某些數字作號碼開首以資識別，當局終以公司或可避過監管而拒納。他稱各方法也有漏洞，與其靠登記冊，當局應重新考慮建議。

上 / 下一篇新聞

鐵皮屋大火 夫婦數十萬現金燒毁 提取積蓄為子籌備結婚 尋回百張「殘骸」
鐵皮屋大火 夫婦數十萬現金燒毁 提取積蓄為子籌備結婚 尋回百張「殘骸」
損毁面積不逾25% 金管局：可要求換鈔
損毁面積不逾25% 金管局：可要求換鈔
較目標遲一年 大坑西邨遷限延至年底
較目標遲一年 大坑西邨遷限延至年底
搬遷倘再延 消息：首置盤或趕不及2027
搬遷倘再延 消息：首置盤或趕不及2027
尖沙嘴表行劫案 警拘3非華裔男
尖沙嘴表行劫案 警拘3非華裔男
免再播錯 冰協倡未核實國歌不進場 盼港協修指引 讓各體育會跟隨
免再播錯 冰協倡未核實國歌不進場 盼港協修指引 讓各體育會跟隨
「猶太臂章」喻遊行頸牌 主辦方指警侮辱
「猶太臂章」喻遊行頸牌 主辦方指警侮辱
鏡騷墜屏案提訊 協興隆無派代表
鏡騷墜屏案提訊 協興隆無派代表
指口罩不達標 物流署追供應商1649萬
指口罩不達標 物流署追供應商1649萬
區：時任觀塘區會主席 託轉述要求公開協議 沒起訴 控方稱蔡澤鴻共謀者
區：時任觀塘區會主席 託轉述要求公開協議 沒起訴 控方稱蔡澤鴻共謀者
轉載羊村連結 中大前學生會成員囚5月 官：藉白紙示威引人回應 猶「埋計時炸彈」
轉載羊村連結 中大前學生會成員囚5月 官：藉白紙示威引人回應 猶「埋計時炸彈」
辯稱女兒性好奇 官拒納 繼父狎兩女囚22年
辯稱女兒性好奇 官拒納 繼父狎兩女囚22年
低價團重現 楊潤雄：與業界研減滋擾 旅監局今晤食肆商管制人流
低價團重現 楊潤雄：與業界研減滋擾 旅監局今晤食肆商管制人流
油麻地衝突 護理學生暴動判入教導所 官質疑「幕後推手」逍遙法外 被告允提供資料
油麻地衝突 護理學生暴動判入教導所 官質疑「幕後推手」逍遙法外 被告允提供資料
9人涉中環「和你lunch」否認暴動 控方指可憑裝備逃跑推論參與
9人涉中環「和你lunch」否認暴動 控方指可憑裝備逃跑推論參與
超速逆線撞斃鐵騎士 交通警囚33月
超速逆線撞斃鐵騎士 交通警囚33月
問鍾「曾否擬交代林無辜」 官批提問危險 控方棄追問
問鍾「曾否擬交代林無辜」 官批提問危險 控方棄追問
控方指立場「政治平台」 辯方引歐守則稱「政治資訊平台」
控方指立場「政治平台」 辯方引歐守則稱「政治資訊平台」
記協譴責跟蹤記者男子 警指「疑執法人員」之說捕風捉影
記協譴責跟蹤記者男子 警指「疑執法人員」之說捕風捉影
疫料年中微彈 孔繁毅倡設傳染病中心
疫料年中微彈 孔繁毅倡設傳染病中心
可卡因首超冰毒 青少年更常吸食
可卡因首超冰毒 青少年更常吸食
大灣區GBA新聞：穗「消夜街」捱過疫情 躲不過重建 寶業路升級改造 限令商戶月底前搬走
大灣區GBA新聞：穗「消夜街」捱過疫情 躲不過重建 寶業路升級改造 限令商戶月底前搬走
大灣區GBA新聞：酒家推飲茶旅遊結合 遊船河歎點心
大灣區GBA新聞：酒家推飲茶旅遊結合 遊船河歎點心
灣區手記：浙魯空氣好 ／文：尚東美
灣區手記：浙魯空氣好 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】長毛67歲生日 旁聽市民送祝福
【Emily】長毛67歲生日 旁聽市民送祝福
【Emily】引入行動用途電動車 消防「快速應變電單車」亮相
【Emily】引入行動用途電動車 消防「快速應變電單車」亮相
【Emily】星女子唔睇清條款 怨免費機票要畀稅
【Emily】星女子唔睇清條款 怨免費機票要畀稅
【Emily】灣區招聘會 月薪最少1.8萬搶畢業生
【Emily】灣區招聘會 月薪最少1.8萬搶畢業生
【Emily】海外律師修例法案會 過半議員係律師
【Emily】海外律師修例法案會 過半議員係律師
【Emily】藝術館「游•遊」展覽 維港地標「坐得到」
【Emily】藝術館「游•遊」展覽 維港地標「坐得到」