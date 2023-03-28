鏡騷墜屏案提訊 協興隆無派代表

待辯方索文件 押後5．25再訊

3名被告中協興隆舞台工程無派代表到庭，由代表律師代為聽取控罪。被告暫毋須答辯。裁判官將案件押後至5月25日再訊，以待辯方索取文件及給予被告法律意見。

舞館有限公司被控5項傳票罪，包括沒有確保僱員的安全及健康，涉及2022年7月21至28日期間共23名舞蹈員；兩項沒有為僱員的意外發出通告；以及兩項沒有為僱員購買保險。

協興隆舞台工程有限公司被票控6項控罪，包括兩項沒有確保僱員的安全及健康；兩項沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的，即懸吊LED顯示屏的系統；沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任即羅德智；以及沒有就意外發出通知，即李啟言及張梓峯受傷。

藝能工程有限公司則被控4罪，包括兩項沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的，即懸吊LED顯示屏的系統；沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任即羅德智；以及沒有就意外發出通知，即李啟言及張梓峯受傷。

【案件編號：KCS1556-1570/2023】