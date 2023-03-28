免再播錯 冰協倡未核實國歌不進場 盼港協修指引 讓各體育會跟隨

港協：暫不宜評論 楊潤雄：考慮事實訂懲處

港協暨奧委會昨午就冰球隊出賽時播國歌出錯事件向政府交報告。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨表示，會考慮「整件事的事實」及港協昨日提交的詳細調查，了解事發原因、冰協是否有「做齊他們應要做的事」，再作必要懲處。楊稱，一直認為所有運動員有盡責，聽到播放錯誤歌曲時有立即採取行動。

港協上周與冰協代表會面，會後批評冰協在事件表現及管理。冰協回覆本報稱，「播錯國歌乃鐵一般的事實，接受相應後果乃預料之內」。冰協「期望能為100%確保播錯國歌事件不再發生出一分力」；同時亦冀港協暨奧委會能視各體育總會包括冰協為伙伴、攜手並肩預防事件重演。

港協上周五發稿質疑冰協企業管治不理想、於事件採取迴避態度等，冰協昨日回應（見表）。港協稱冰協於補充報告的回應屬「片面之詞」，冰協回應稱不同意說法，波斯尼亞主辦方已多次透過電視訪問及書面證實冰協有盡全力要求核實國歌。冰協昨日再取得波斯尼亞電郵書面回覆，確認事件。

賽會認接覆核要求 事忙未安排

據本報掌握波斯尼亞冰球協會、主責賽事的職員Mirzet Hodzic的電郵內容，對方英文書面回覆稱願藉該電郵印證香港冰協說法。Mirzet在電郵表示，他及職員賽前多次收到冰協領隊關婉儀要求核查國歌版本，他曾回覆「OKAY」（可以），但其後因事務繁忙、亦認為大會已下載檔案，而未提供協助。

Mirzet說，據賽事職員表示，關婉儀在未獲大會回應要求後有多次找他，但因他一直不在場，其職員不會為她提供協助。Mirzet亦在信中確認，賽會確曾收悉香港冰協提供的國歌《義勇軍進行曲》網上連結，但因未能掌握如何開啟使用，改為自行經互聯網下載。

港協指迴避 冰協稱早主動約見面

另外，港協在上周五聲明質疑，冰協管理層即執行委員會「一直採取迴避的態度」 ，除由領隊回應傳媒查詢、冰協執委會並無向其正面答覆。冰協向本報解釋，比賽現場僅有領隊及教練兩人帶領球隊，其他執委無法前往現場支援及了解，未清楚了解事件細節下，最負責任做法是不要代為回應。冰協亦引述港協指引，稱若發生國歌出錯「領隊須直接向港協暨奧委會報告」。

至於港協指冰協執委會於本月20日提交補充報告後才答應出席會面，冰協稱情况不實。冰協表示，該會早於本月10日已向港協提出在第二次世錦賽領隊回港後見面詳細交代，當對方建議在23日見面後，已於10分鐘回覆確認出席，冰協備有對話截圖，可供港協查閱。

明報記者