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尖沙嘴表行劫案 警拘3非華裔男

【明報專訊】上周六（25日）尖沙嘴重慶站表行被4名身穿地盤反光衣的南亞裔匪徒持刀劫走46隻名表及現金，損失逾千萬元。警方在過去兩日拘捕3名非華裔男子，將繼續追緝在逃匪徒及贓物下落。表行職員稱，不能接受保安公司解釋當日因忙線而未及時報警。

據了解，匪徒犯案前曾派人到表行「踩線」。警方經深入調查後，在深水埗以涉嫌行劫拘捕3人，據悉當中37歲男子持「行街紙」留港，另一43歲男子則持本港身分證，兩人分別為司機及車主。

表行：保安公司稱因忙線未及時報警

表行職員Winnie向本報稱，表行向保安公司購買最貴的方案，安裝了警報系統，應屬一級防盜警鐘。事發當天，兩名店員在匪徒闖進不久，分別按下枱底兩個緊急掣，保安公司理應不會覺得是誤會或惡作劇，但事後向該保安公司查詢，獲告知當時接到警報後有嘗試報案，但警方電話線路繁忙，未能接通，因而無法及時報案。Winnie表明不接受有關解釋，或再商討如何處理。

Winnie形容當時劫匪行事十分輕佻，掠去的46隻手表大部分為勞士力，約20隻連證書一併被搶去，相信較易易手。她憶述同事按緊急掣的時間為下午3時29分。警方稱當日收到第一個報案電話是於3時35分，由表行女職員打出。據了解，首批警員於3時40分到場。保安公司至截稿時未有回覆本報查詢。

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