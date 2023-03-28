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搬遷倘再延 消息：首置盤或趕不及2027

【明報專訊】石硤尾大坑西邨重建後提供約3300個單位，其中約2000伙將為「首置盤」，由市建局銷售。按早前公布，項目有望2027年建成，市建局最快2026年出售「首置盤」樓花。因應租戶搬遷時間由今年首季延至6月，據了解，目前搬遷期將不影響重建進度，惟消息指若搬遷期再延後，例如延至明年，2000伙首置盤將未能趕及2027年建成。

市建局：適當調整工程落成日期

市建局回覆查詢稱，大坑西新邨重建項目由該局與「平民屋宇」合作推動。根據雙方協議，平民屋宇負責其租戶的租約執行，以及制訂租戶日後搬遷及重置方案；該局則負責項目整體規劃及推行當中的首置項目。局方稱，因應租戶遷置時間順延，將適當調整首置項目工程計劃及落成日期，同時已預留足夠資金。

至於項目設計上，市建局表示正按城規會批出的規劃許可，就包括6幢首置樓宇的設計佈局和需要提供的社區設施等，深化項目的規劃，同時將參考早前發售煥然懿居首置單位的經驗和業主置業需要，為大坑西項目首置單位設不同戶型，包括一房至三房。 

根據城規會文件，大坑西新邨重建地盤約22.5萬方呎，現為綜合發展區用地，擬建共8幢分別28至40層高樓宇，提供3347個單位，其中6幢「首置盤」樓宇涉約2000伙。

相關字詞﹕市區重建局 大坑西邨

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