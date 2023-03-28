較目標遲一年 大坑西邨遷限延至年底

據了解，平民屋宇最快5月向每戶居民發出資格審核結果、暫遷安排細節及各項補貼等資料，屆時居民有兩個月考慮期，並獲搬遷「走盞時間」。消息透露，平民屋宇將向合資格居民發放重建期間的租金及搬遷津貼，並提供3個選擇，包括居民在重建期間自行租住臨時居所、暫遷至過渡屋，以及讓居民領取一筆過津貼並永久遷出。平民屋宇將在項目重建後預留1300個單位讓合資格租戶回遷。

3選項：自行租樓過渡屋永久遷

據悉，平民屋宇將視乎情况，或向不合資格、但為租戶及租約上涵蓋的成員等發放一筆津貼，以協助遷出。消息承認交回聲明書中有非戶籍者，他們不會獲發相關津貼。

根據城規會文件，擬重建大坑西新邨地盤約22.5萬方呎，分兩地盤興建，其中靠近窩仔街及石峽尾港鐵站的地盤1，將先建第1及2座，涉約1300伙安置原租戶；地盤2靠近大坑東道、大坑西街及偉智街，興建6幢樓宇涉約2000伙，將為「首置盤」（見另稿）。

居民組織批未詳述安排 無所適從

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍不滿平民屋宇的重置安排，她說不少住戶年邁，沒有人願意租地方給他們，「唔要錢，要屋換屋」，期望獲安置同區公屋，若獲安置其他區如元朗的公屋，憂難適應。她斥責平民屋宇從未詳細及劃一地向住戶公開有關項目資料如補貼等，令居民無所適從。

房屋局：不宜用公共房屋資源安置

房屋局回覆表示，平民屋宇為大坑西邨的承租人，他們有責任以自身資源妥善安置現有租戶；政府和房委會不適宜動用其公共房屋資源安置有關居民。至於符合現行入住公屋或購買居屋或其他資助出售房屋資格的大坑西邨租戶或其他居民，可以按照現行的制度申請。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，平民屋宇應盡快向居民說明具體方案，以免重建延後，而大坑西邨重建討論多年，冀能如期推展。