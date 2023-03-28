鐵皮屋大火 夫婦數十萬現金燒毁 提取積蓄為子籌備結婚 尋回百張「殘骸」

社署：將支援住戶 助團體發善款

記者昨午重返火災現場，部分鐵皮屋燒至全屋倒塌或屋頂下陷，屋內家具雜物付之一炬。荃灣民政事務處表示，火警發生當晚已開放梨木樹社區會堂作臨時庇護中心，截至昨晨共10人入住；因相關部門其後已為居民安排臨時住宿，該中心昨午已停運。社署發言人稱，當區綜合家庭服務中心社工已接觸及跟進受影響住戶以提供支援，並協助慈善團體發放慈善捐款。

受影響居民陳女士表示，事後到社區會堂過夜，昨早返回現場收拾，因火勢猛烈，「全部（家當）都無晒」。她說，與任職地盤雜工的丈夫租住該木屋，因早前在內地的兒子準備結婚，丈夫提取數十萬元積蓄為兒子籌備禮金、購買金器，其後婚禮取消，現金、金器均放在家中。她透露大部分現金存放於衣櫃內的行李篋，「啲錢都唔見晒，都燒晒」，僅尋獲約百張500及1000元鈔票，共約10萬元，惟鈔票均燒爛及熏黑，部分鈔票編號已不完整。她因丈夫畢生積蓄盡毁及家園焚毁，受訪時不禁落淚。

陳振英籲存現金在家購防火夾萬

金融界立法會議員陳振英回覆本報查詢時說，根據銀行一般程序，鈔票損毁面積不大於25%，同時確定是真鈔，即可換回一張完整的紙幣。他透露曾有人以碎紙機將鈔票碎掉，「個啲條狀拼番又大過75%，都幫佢換」。他說，市民如不確定鈔票的損毁程度，可到銀行尋求協助。他認為最理想做法是將鈔票存入銀行，但亦明白部分市民偏好將現金放在家，故建議市民應多加注意，「買番一個防火防水的夾萬或錢幣箱」。

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