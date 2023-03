【Emily】星女子唔睇清條款 怨免費機票要畀稅

Emily就呢件事向國泰查詢,國泰回覆話相關報道指嘅200坡元費用,當中包括107坡元稅項同附加費,87坡元係燃油附加費。國泰無收取任何其他額外費用。

國泰嘅網站寫得好清楚,講明喺佢哋抽獎,「得獎者需承擔機票的任何相關稅項及附加費(Winners will be responsible for any taxes and surcharges applicable to the ticket)」。睇番香港機場「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動網頁,其中一項重要事項亦有列明「機場管理局贊助的機票為經濟艙客位,所有相關附加費、費用及稅項均由獲贈機票人士承擔」。