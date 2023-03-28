【Emily】星女子唔睇清條款 怨免費機票要畀稅

【明報專訊】早前港府推出一系列宣傳活動，以吸引外地旅客來港，其中機管局宣布向海外及內地旅客派發50萬張免費機票，但有外地客唔睇清楚條款，就抱怨「免費」機票唔係費用全免。據新加坡媒體《AsiaOne》早前報道，一名新加坡女子喺TikTok分享成功抽中國泰航空免費來回機票，但發現原來自己要畀200坡元（約1177港元）嘅附加費，又話搭新加坡航空飛韓國同歐洲只需畀50坡元稅項，形容「我嘅快樂好短暫（My joy was short-lived）」。
Emily就呢件事向國泰查詢，國泰回覆話相關報道指嘅200坡元費用，當中包括107坡元稅項同附加費，87坡元係燃油附加費。國泰無收取任何其他額外費用。
國泰嘅網站寫得好清楚，講明喺佢哋抽獎，「得獎者需承擔機票的任何相關稅項及附加費（Winners will be responsible for any taxes and surcharges applicable to the ticket）」。睇番香港機場「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動網頁，其中一項重要事項亦有列明「機場管理局贊助的機票為經濟艙客位，所有相關附加費、費用及稅項均由獲贈機票人士承擔」。