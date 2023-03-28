【Emily】引入行動用途電動車 消防「快速應變電單車」亮相

叉電3句鐘有八成電量

德國警察同消防車隊去年起都用呢款「快速應變電單車」，佢設有4種騎行模式，包括「雨天模式」可減少跣胎；其電動摩打有反向輸出功能，喺特定情况下後波行車，令人員更易掉頭。

救護監督（車隊管理）鄭梓榮話，用緊嘅「急救醫療電單車」舊年日均行65公里以下，電動車日均130公里嘅續航能力足以應付服務，用普通家用13A插頭接駁電源就可充電，叉滿八成電量約需3小時20分鐘，喺旺角救護站、黃大仙及上環消防局都設有快速充電站，叉電會快近兩倍。

除引入電動車外，處方亦陸續用新款嘅汽油電單車，取代已服務咗5年幾嘅47架舊款「急救醫療電單車」，處方話舊年開始已換咗35架舊款車，未來幾個月會換埋剩低嘅12架，而呢款寶馬新車比舊款車輕70公斤有多，並且具備越野性能，能提升人員喺唔同路面嘅操控同穩定性，價錢就同電動嘅「快速應變電單車」相若，都係30萬港元左右。