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2023年3月28日星期二
港聞二
鐵皮屋大火 夫婦數十萬現金燒毁 提取積蓄為子籌備結婚 尋回百張「殘骸」
損毁面積不逾25% 金管局：可要求換鈔
較目標遲一年 大坑西邨遷限延至年底
搬遷倘再延 消息：首置盤或趕不及2027
尖沙嘴表行劫案 警拘3非華裔男
免再播錯 冰協倡未核實國歌不進場 盼港協修指引 讓各體育會跟隨
「猶太臂章」喻遊行頸牌 主辦方指警侮辱
鏡騷墜屏案提訊 協興隆無派代表
電子信息舉報多檢控少 江玉歡：將要求檢視法例
指口罩不達標 物流署追供應商1649萬
區：時任觀塘區會主席 託轉述要求公開協議 沒起訴 控方稱蔡澤鴻共謀者
轉載羊村連結 中大前學生會成員囚5月 官：藉白紙示威引人回應 猶「埋計時炸彈」
辯稱女兒性好奇 官拒納 繼父狎兩女囚22年
低價團重現 楊潤雄：與業界研減滋擾 旅監局今晤食肆商管制人流
油麻地衝突 護理學生暴動判入教導所 官質疑「幕後推手」逍遙法外 被告允提供資料
9人涉中環「和你lunch」否認暴動 控方指可憑裝備逃跑推論參與
超速逆線撞斃鐵騎士 交通警囚33月
問鍾「曾否擬交代林無辜」 官批提問危險 控方棄追問
控方指立場「政治平台」 辯方引歐守則稱「政治資訊平台」
記協譴責跟蹤記者男子 警指「疑執法人員」之說捕風捉影
疫料年中微彈 孔繁毅倡設傳染病中心
可卡因首超冰毒 青少年更常吸食
大灣區GBA新聞：穗「消夜街」捱過疫情 躲不過重建 寶業路升級改造 限令商戶月底前搬走
大灣區GBA新聞：酒家推飲茶旅遊結合 遊船河歎點心
灣區手記：浙魯空氣好 ／文：尚東美
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【Emily】引入行動用途電動車 消防「快速應變電單車」亮相
【Emily】星女子唔睇清條款 怨免費機票要畀稅
【Emily】灣區招聘會 月薪最少1.8萬搶畢業生
【Emily】海外律師修例法案會 過半議員係律師
【Emily】藝術館「游•遊」展覽 維港地標「坐得到」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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