港聞

港聞二

灣區手記：浙魯空氣好 ／文：尚東美

【明報專訊】月初北京舉行全國兩會，小記有幸首次赴京參與，最大感受莫過於北方乾燥的天氣，再加上室內暖氣的雙重打擊，作為土生土長的南方人，小記不意外地「水土不服」流鼻血了。

因為連續多天都流鼻血，懷疑是鼻黏膜受損，本想着線上預約附近的醫院檢查，發現最近的是全國最知名的大型綜合醫院北京協和醫院，心想肯定掛不上號。點進去一看，果然，直到小記離開北京那天，還是掛不上協和醫院的號。這時不由想起曾採訪當地甲流情况，遇到一個來自山東的中學生，她得了喉嚨病毒感染，趁着假期去北京看病，說北京醫療水平最好，看來各地民眾長途跋涉去北京就醫是常態。

小記有次和當地司機聊天，談及最近北京人流較多，該司機說不僅是因為遊客多了，還有些是專門到北京看病，「有些疑難雜症、在自己省市裏邊看不好的病呀，就想抱着希望來北京試試，畢竟北京的醫療在全國來說是最好的了」。他說，「來一個人起碼有兩個家屬陪伴，等看病的時間裏都能在北京到處逛。」

說到北京司機，大多數給小記的印象都是直接且健談。今次兩會期間不時需要外出跑動，搭車途中也常與司機交談。記得有次小記問到有沒有當地美食推薦，司機搖頭說沒有。「那著名的北京烤鴨呢？」司機也只是笑笑說，可以嘗試；而對於北京天安門、故宮等景點，司機說：「你那是沒看過，我是看夠了，可以去浙江、青島蹓躂蹓躂，比這好玩多了，而且空氣品質挺好。」

文：尚東美

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