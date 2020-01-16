港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：穗「消夜街」捱過疫情 躲不過重建 寶業路升級改造 限令商戶月底前搬走

【明報專訊】廣州市海珠區寶業路是當地知名「消夜街」，復常後每到晚上又迎來熱鬧。然而捱得過疫情卻躲不過重建，上月底寶業路商戶突然收到解約通知，因該區升級改造，要3月底前搬走。有食客認為通知倉卒，只給商戶一個月時間「離譜啲」，擔心商戶心淡不回來，但也有認為改造後的寶業路還是會重拾「消夜街」風采，只不過到時可能會加價了。

明報記者 司徒聰穎

寶業路前身是文體用品集散地，本是默默無聞的小路，但因十多年前陸續有食肆進駐而逐漸累積人氣，成為廣州其中一個知名的「深夜食堂」。每到傍晚時分，寶業路及周邊近百家食肆陸續營業，不到1公里的小街佈滿霓虹招牌燈，有粵菜、川湘菜及各種燒烤店，木桌、膠椅排出路邊，食客們露天而坐吃着海鮮燒烤，與朋友碰杯交談。

街道負責人：存安全隱患

但這種景况即將消失，上月底寶業路一帶商戶收到通知，要在3月31日前退租清場。據寶業路所在的海珠區沙園街道相關負責人表示，寶業路「消夜街」部分區域規劃滯後、建設標準低、物業老舊，存在安全隱患等問題。由於海珠區正謀劃推進江南文商旅融合圈建設，而寶業路正處於商圈的重要節點，故要全面升級改造。負責人又說，升級改造能夠提高周圍配套設施，給市民一條更好的美食街，歡迎優質商戶再回到寶業路繼續經營。

有市民憂店家心淡不重返

有信捲土重來 但會加價

對於寶業路改造的消息，不少店舖和食客都感到可惜。有市民說做法太過冷漠，「只畀一個月時間搵舖，係離譜嘅，疫情時候這些店舖都喺度堅持，冇做生意都還在交租」。彭先生無奈嘆息道：「都好難講嘅，在商言商。」他又說，店家也不一定在改造後再回來發展，「我覺得佢哋呢排個心都好淡，你唔驚做做吓生意突然又再趕你一次」。有食肆亦反映，經歷3年疫情，去年12月底逐漸恢復正常營業，客流量才恢復正常不到兩個月，卻突然要撤店。

但也有市民相信「消夜街」還是會捲土重來。住在附近的梁女士相信，升級改造後食店還是會搬回來，屆時同樣也會熱鬧，「做番熟客生意肯定會（賺）更多」；其友人則表示，區政府說要改造也沒辦法，估計食店返回後肯定要加價，但相信熟客會體諒。

在寶業路擺攤賣果汁的林先生說：「這個地方已經有十幾年了，很接地氣，（食客）邊吃飯、聊天、喝酒、唱歌，很輕鬆就抒發出來，但是商業化的地方反而沒有這些東西。」林是潮汕人，擺攤不足兩個月，他說：「原本之後打算在這裏開潮汕餐廳，現在沒辦法了。」

食肆旁邊，有百貨店在門外已大字貼上「搬走大平賣」、「結業清貨」。事實上，過去因舊區改造而消失的特色街道比比皆是，例如曾是港人晚飯消夜之選的深圳羅湖區平價海鮮街樂園路。

相關字詞﹕舊區重建 消夜街 廣州寶業路 大灣區

上 / 下一篇新聞

鐵皮屋大火 夫婦數十萬現金燒毁 提取積蓄為子籌備結婚 尋回百張「殘骸」
鐵皮屋大火 夫婦數十萬現金燒毁 提取積蓄為子籌備結婚 尋回百張「殘骸」
損毁面積不逾25% 金管局：可要求換鈔
損毁面積不逾25% 金管局：可要求換鈔
較目標遲一年 大坑西邨遷限延至年底
較目標遲一年 大坑西邨遷限延至年底
搬遷倘再延 消息：首置盤或趕不及2027
搬遷倘再延 消息：首置盤或趕不及2027
尖沙嘴表行劫案 警拘3非華裔男
尖沙嘴表行劫案 警拘3非華裔男
免再播錯 冰協倡未核實國歌不進場 盼港協修指引 讓各體育會跟隨
免再播錯 冰協倡未核實國歌不進場 盼港協修指引 讓各體育會跟隨
「猶太臂章」喻遊行頸牌 主辦方指警侮辱
「猶太臂章」喻遊行頸牌 主辦方指警侮辱
鏡騷墜屏案提訊 協興隆無派代表
鏡騷墜屏案提訊 協興隆無派代表
電子信息舉報多檢控少 江玉歡：將要求檢視法例
電子信息舉報多檢控少 江玉歡：將要求檢視法例
指口罩不達標 物流署追供應商1649萬
指口罩不達標 物流署追供應商1649萬
區：時任觀塘區會主席 託轉述要求公開協議 沒起訴 控方稱蔡澤鴻共謀者
區：時任觀塘區會主席 託轉述要求公開協議 沒起訴 控方稱蔡澤鴻共謀者
轉載羊村連結 中大前學生會成員囚5月 官：藉白紙示威引人回應 猶「埋計時炸彈」
轉載羊村連結 中大前學生會成員囚5月 官：藉白紙示威引人回應 猶「埋計時炸彈」
辯稱女兒性好奇 官拒納 繼父狎兩女囚22年
辯稱女兒性好奇 官拒納 繼父狎兩女囚22年
低價團重現 楊潤雄：與業界研減滋擾 旅監局今晤食肆商管制人流
低價團重現 楊潤雄：與業界研減滋擾 旅監局今晤食肆商管制人流
油麻地衝突 護理學生暴動判入教導所 官質疑「幕後推手」逍遙法外 被告允提供資料
油麻地衝突 護理學生暴動判入教導所 官質疑「幕後推手」逍遙法外 被告允提供資料
9人涉中環「和你lunch」否認暴動 控方指可憑裝備逃跑推論參與
9人涉中環「和你lunch」否認暴動 控方指可憑裝備逃跑推論參與
超速逆線撞斃鐵騎士 交通警囚33月
超速逆線撞斃鐵騎士 交通警囚33月
問鍾「曾否擬交代林無辜」 官批提問危險 控方棄追問
問鍾「曾否擬交代林無辜」 官批提問危險 控方棄追問
控方指立場「政治平台」 辯方引歐守則稱「政治資訊平台」
控方指立場「政治平台」 辯方引歐守則稱「政治資訊平台」
記協譴責跟蹤記者男子 警指「疑執法人員」之說捕風捉影
記協譴責跟蹤記者男子 警指「疑執法人員」之說捕風捉影
疫料年中微彈 孔繁毅倡設傳染病中心
疫料年中微彈 孔繁毅倡設傳染病中心
可卡因首超冰毒 青少年更常吸食
可卡因首超冰毒 青少年更常吸食
大灣區GBA新聞：酒家推飲茶旅遊結合 遊船河歎點心
大灣區GBA新聞：酒家推飲茶旅遊結合 遊船河歎點心
灣區手記：浙魯空氣好 ／文：尚東美
灣區手記：浙魯空氣好 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】長毛67歲生日 旁聽市民送祝福
【Emily】長毛67歲生日 旁聽市民送祝福
【Emily】引入行動用途電動車 消防「快速應變電單車」亮相
【Emily】引入行動用途電動車 消防「快速應變電單車」亮相
【Emily】星女子唔睇清條款 怨免費機票要畀稅
【Emily】星女子唔睇清條款 怨免費機票要畀稅
【Emily】灣區招聘會 月薪最少1.8萬搶畢業生
【Emily】灣區招聘會 月薪最少1.8萬搶畢業生
【Emily】海外律師修例法案會 過半議員係律師
【Emily】海外律師修例法案會 過半議員係律師
【Emily】藝術館「游•遊」展覽 維港地標「坐得到」
【Emily】藝術館「游•遊」展覽 維港地標「坐得到」