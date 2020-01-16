大灣區GBA新聞：穗「消夜街」捱過疫情 躲不過重建 寶業路升級改造 限令商戶月底前搬走

明報記者 司徒聰穎

寶業路前身是文體用品集散地，本是默默無聞的小路，但因十多年前陸續有食肆進駐而逐漸累積人氣，成為廣州其中一個知名的「深夜食堂」。每到傍晚時分，寶業路及周邊近百家食肆陸續營業，不到1公里的小街佈滿霓虹招牌燈，有粵菜、川湘菜及各種燒烤店，木桌、膠椅排出路邊，食客們露天而坐吃着海鮮燒烤，與朋友碰杯交談。

街道負責人：存安全隱患

但這種景况即將消失，上月底寶業路一帶商戶收到通知，要在3月31日前退租清場。據寶業路所在的海珠區沙園街道相關負責人表示，寶業路「消夜街」部分區域規劃滯後、建設標準低、物業老舊，存在安全隱患等問題。由於海珠區正謀劃推進江南文商旅融合圈建設，而寶業路正處於商圈的重要節點，故要全面升級改造。負責人又說，升級改造能夠提高周圍配套設施，給市民一條更好的美食街，歡迎優質商戶再回到寶業路繼續經營。

有市民憂店家心淡不重返

有信捲土重來 但會加價

對於寶業路改造的消息，不少店舖和食客都感到可惜。有市民說做法太過冷漠，「只畀一個月時間搵舖，係離譜嘅，疫情時候這些店舖都喺度堅持，冇做生意都還在交租」。彭先生無奈嘆息道：「都好難講嘅，在商言商。」他又說，店家也不一定在改造後再回來發展，「我覺得佢哋呢排個心都好淡，你唔驚做做吓生意突然又再趕你一次」。有食肆亦反映，經歷3年疫情，去年12月底逐漸恢復正常營業，客流量才恢復正常不到兩個月，卻突然要撤店。

但也有市民相信「消夜街」還是會捲土重來。住在附近的梁女士相信，升級改造後食店還是會搬回來，屆時同樣也會熱鬧，「做番熟客生意肯定會（賺）更多」；其友人則表示，區政府說要改造也沒辦法，估計食店返回後肯定要加價，但相信熟客會體諒。

在寶業路擺攤賣果汁的林先生說：「這個地方已經有十幾年了，很接地氣，（食客）邊吃飯、聊天、喝酒、唱歌，很輕鬆就抒發出來，但是商業化的地方反而沒有這些東西。」林是潮汕人，擺攤不足兩個月，他說：「原本之後打算在這裏開潮汕餐廳，現在沒辦法了。」

食肆旁邊，有百貨店在門外已大字貼上「搬走大平賣」、「結業清貨」。事實上，過去因舊區改造而消失的特色街道比比皆是，例如曾是港人晚飯消夜之選的深圳羅湖區平價海鮮街樂園路。