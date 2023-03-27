「煥然二期」公契列業主責任 儲錢「預防性維修」

韋志成昨日發表網誌指出，現時地政總署《大廈公契指引》已訂明，業主須為新建成樓宇設立「特別基金」，涵蓋大型維修工程及開支等，但未有清晰要求，業主制訂保養計劃時「無從入手」，因而無法做好財政預算及落實供款，當要籌組大型維修，基金存款不足以支付。

市建局委顧問訂維修計劃

公契經理人建議供款安排

韋志成稱，市建局2017年曾訪問3000幢樓宇的業主代表，只有約三分之一受訪業主表示已設立基金，而不論是否已設基金，樓宇要做大型維修工程時，業主仍要為此集資。韋稱，有見及此，市建局將以首置項目「煥然懿居二期」作為試點，在制訂大廈公契階段加入「預防性維修」元素，列明公契經理人的責任，包括在項目建成初期，由市建局聘請工程顧問，制訂第一個10年維修保養計劃，讓經理人按計劃在維修「特別基金」建議供款安排，並交業主大會商討，以便盡早取得共識，落實執行。

韋又稱，市建局按照現行法例要求，以及參照大型屋苑儲錢維修樓宇的經驗，今年下半年將推出樓宇「定期維修保養方案」參考文件，包括不同類型手冊、工程清單及財務報表等，協助業主制訂定期保養計劃，及早籌備。