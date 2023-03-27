初創研耐用新型電池 咪表試用

鋰電池能量密度高、體積小，但頻繁反覆充電和放電或會過熱甚至起火，因此用鋰電池供電的路邊停車收費表不會安裝太陽能板充電，要靠人手定期更換電池。初創公司「易池新能」（Luquos Energy）研發出安全及低成本的「鋅-碘-溴電解液液流電池」，正與咪表管理公司合作，測試於咪表應用液流電池。

可太陽能充電 稱無火警風險

鋰電池受撞擊時會爆炸，易受熱起火。易池新能創辦人盧怡君表示，液流電池的儲電介質是無自燃性的水溶液，不會有火警風險，如咪表改用其公司開發的液流電池，咪表便可安裝太陽能板充電，使用百分百的綠色能源。

新型液流電池內有容器放置兩種電解液，當兩種液體在透析膜進行交互作用，會產生電量並儲存電量，以此「儲電」及「放電」。鋰電池一般使用7至8年便需更換，盧怡君稱新型液流電池預計使用15至20年亦毋須更換，划算很多。

該公司正尋求廠房生產，產量則視乎需求。本身是中大機械與自動化工程學系教授的盧怡君表示，液流電池儲備的電量除足夠供應咪表日常運作，更可為3至4部電動單車充電。她說，如空間足夠放置更大型液流電池，日後市民甚至可在咪表為電動車離網充電。

易池新能早前在煤氣公司和國企「國家電投」聯合舉辦的首屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」奪季軍，並獲煤氣公司數千萬港元戰略投資及場景應用支援，目前於科學園設置實驗室，繼續改善電池。