點名讚江玉歡 「立會係應有人抽秤政府」

在「愛國者治港」下，立法會審批撥款所需時間大減，政府在行政主導下，填海等發展計劃的公眾諮詢安排亦受到批評。葉劉淑儀認為官員心急，只是想「趕番失去嘅時間，以前內耗空轉得太耐」。

稱高效為追時間 自言把關嚴

葉太表示，立法會及政府都在摸索如何平衡發展需要及市民意見，她以正在審議的城規條例修訂為例，指政府打算將3輪諮詢減至1輪，立法會亦有不同意見，其中議員陳紹雄建議要有彈性安排，將1輪變「1.5輪」。

葉太表示，立法會條例審議已開始恢復公聽會安排，「城規條例3月就做咗，由早到晚有50幾個團隊來發表意見」。她又為部分議員辯護，稱有幾個專業議員都「好認真」審議條例，「雖然政府或者覺得佢講嘢辛辣一啲，例如江玉歡這些議員是需要的，特別無咗聲大夾惡反對派，係應該有人做所謂抽秤政府的工作，否則政府官員會變得鬆散，以為乜嘢都過，唔可以咁樣」。