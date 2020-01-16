兩元乘車開支「好快100億」 倡檢視交津永續否

巴士申加價 「官員非常擔心」

葉太認為，三巴以虧蝕為由申請加價，但香港過去幾年受到新冠疫情影響，以此作為評估基礎並不合理；目前經濟正在復蘇，「你起碼要出年評估一下……𠵱家已經街上多咗好多人，街道已塞車，現在不是評估的好時機」。

葉太表示，三巴申請加價的幅度，不單小市民難接受，官員都非常擔心，因為近年政府在交通補貼方面開支大幅增加。其中之一是公共交通補貼計劃，「究竟政府是否長期補貼，打算點處理，呢個要諗」，另一個是長者及合資格殘疾人士的兩元乘車優惠。

指年齡下調涵蓋增致濫用

開支難減「加到3蚊都鬧你」

她指兩元乘車優惠「條數升得好快」，不僅因為合資格年齡降到60歲，還因為愈來愈多交通工具要求加入，「街渡又要，綠巴有咗紅巴又要，甚至私人屋苑啲邨巴都話要，個個都要」。她稱計劃本來目標是鼓勵長者多點活動，但現在降到60歲可享優惠，很多人還是工作人口，更有不同的濫用問題，她引用經濟學者莊太量所言，「開支係無底深潭」。「雖然好多人好開心、好有幸福感，（但每年開支）好快100億㗎。加上交通工具加價，今年唔加出年都要加，唔加8個巴仙都跟通脹，咁你政府就死。」

葉太指出，不少政務官私下對這問題都好擔心，但要解決好困難，「你好難加，加到三蚊、兩個半，巿民都鬧你，福利畀咗之後，係好難收番」。但她認為政府需要一併檢視交津問題，「要諗公共交通津貼計劃點處理，係咪一路補貼落去？」兩元交通津貼都要考慮，「要諗吓點樣處理濫用問題先，『長車短搭』點處理呢？可唔可以計吓實施之後濫用佔幾多，可唔可以變半價，各方面政府都要諗，因為你仲有好多開支要用，經常開支、福利開支要用」。