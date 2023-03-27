葉劉質疑人工島效益 倡先發展北都 憂現時財况難同時推 後者「助破一國兩制矛盾」

葉劉淑儀表示，她對於交椅洲填海持開放態度，稱政府醞釀在東大嶼填海已有數十年，1980年代已開始研究，政府的工程規劃部門亦非常支持該填海計劃，「佢哋覺得填海唔使收地，唔使咁煩」。她亦同意政府現階段無理由放棄。

5800億成本「非常初步」

填海醞釀數十年應堅持

不過，對於交椅洲填海的經濟效益及財務可行性，葉太顯得有所質疑。她指政府提出的5800億元成本並非當日價錢，「只係舊年條數，非常初步」，未有工程細項包括應急開支數目，亦未有經濟效益評估，目前正聘請顧問公司研究。對於有意見認為填海所得土地足以支持項目開支，葉太認為，填海計劃中的3個人工島，其中一個以興建公營房屋為主，她質疑能有多少土地收益，若要用另一個興建商業區的人工島支持項目，「即係地價要好貴」，惟她質疑香港對商業用地需求是否如此大。

質疑人工島建商業區

「啟德搞咁耐都未得」

葉劉指出，未來香港有大量商業用地供應，「機場有個超豪的Air City……啟德商業中心區搞咗咁耐都未得」。她認為根據目前經濟環境，看不到對商業樓宇有如此需求，「當然我哋唔可以講廿年後點，廿年後或者都唔興CBD（核心商業區）呢？唔知啲人嘅工作方式點喎，科技進步得咁緊要，廿年後係咪仲用CBD呢？」同時她重申，填海計劃醞釀幾十年，政府現階段無理由放棄。

交椅洲填海的開支、經濟效益仍待計算，北部都會區亦會是政府另一項龐大投資計劃。葉劉淑儀直言，北都計劃有250萬人口，加上大力發展創科，「三鐵三路、科技城、現在要搞超算中心……北都會使好多錢」，無論是基建開支、創科投入都會好大，「𠵱家條數都未計到出嚟」。

北都推動灣區融合

「科技佢幫我 金融我幫佢」

兩個計劃同樣投入巨大，葉劉認為北都「係協助打破一國兩制蘊含的矛盾」，策略意義重大。她解釋，一國兩制下大灣區包括3個不同管轄區，3個不同出入境及海關檢疫區、關稅區，所以人流人才來往、貨物來往、數據來往都不容易融合，「北都會幫到我哋」。她指日後陸路關口會進一步簡化，皇崗羅湖重建後，會實施一地兩檢，加上增加一條新鐵路去前海，又興建落馬洲北環線延伸，促進兩地人流車流貨流，增加兩地協同效應，「科技佢幫我哋，金融我哋幫佢哋」，內地要提升專業服務，香港可提供協助，例如前海發展金融區。因此，她認為在資源有限之下，論發展優先次序，北都一定先於交椅洲填海。

現獲國家支持

不畏創科投入風險

對於政府在北都大力發展創科產業，葉太不諱言創科投入大風險高，「以往小政府年代唔敢做」。她稱，港英年代美資摩托羅拉公司（Motorola）曾考慮在香港開設晶圓廠，要求政府投資20億美元，當年政府不敢投資，「好彩當年無夾，摩托羅拉後來都唔掂」。但她認為現在有國家支持，政府有了產業政策，情况已不同。她相信現在土地已經不成問題，至於人才，只要政府物色到關鍵龍頭企業，相信他們會帶人才過來，政府則要在實驗室、超算中心等基建上配合，「係要使好多錢，𠵱家仲計緊數」。

明報記者