機場上月客量按年增24倍 港人赴日東南亞升幅最大

機管局表示，今年2月機場客運錄得214.6萬人次，按月升約17%，升幅較對上兩個月略為放緩；翻查資料，今年1月機場旅客量為206.5萬人次，按月升約29%；去年12月的旅客量為160.1萬人次，按月大增52.8%，數據反映過去數月機場客運量持續上升。

貨運增7% 機管局：因去年基數低

至於今年2月機場貨運量及飛機起降量分別較去年同期升6.7%及95.7%，至29萬公噸及1.63萬架次。機管局解釋，全球經濟前景不明朗持續，對貨運量造成影響；今年2月的貨運量較去年同期錄得升幅，主要由於去年2月的基數較低所致。

另外機管局表示，今年首兩個月機場處理旅客量420萬人次，較2022年同期上升約26倍；飛機起降量較去年同期增加約60%至約3.25萬架次，貨運量則下跌12.8%至57.8萬公噸。機管局稱，隨着近月有更多航線的航班陸續恢復營運，飛機起降量及客運量持續增長。