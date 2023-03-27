機場上月客量按年增24倍 港人赴日東南亞升幅最大

【明報專訊】香港已全面通關，機場管理局昨公布香港國際機場今年2月份的航空交通量，全月旅客214.6萬人次，較去年同期8.6萬人次大幅增加24倍，按月則上升約17%。機管局表示，隨着旅遊限制放寬，所有類別的旅客人數均較去年同月大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著，往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著升幅。本報比較疫情前的2019年2月旅客數字，今年2月整體客量僅及當時588.5萬人次不足四成。
機管局表示，今年2月機場客運錄得214.6萬人次，按月升約17%，升幅較對上兩個月略為放緩；翻查資料，今年1月機場旅客量為206.5萬人次，按月升約29%；去年12月的旅客量為160.1萬人次，按月大增52.8%，數據反映過去數月機場客運量持續上升。
貨運增7% 機管局：因去年基數低
至於今年2月機場貨運量及飛機起降量分別較去年同期升6.7%及95.7%，至29萬公噸及1.63萬架次。機管局解釋，全球經濟前景不明朗持續，對貨運量造成影響；今年2月的貨運量較去年同期錄得升幅，主要由於去年2月的基數較低所致。
另外機管局表示，今年首兩個月機場處理旅客量420萬人次，較2022年同期上升約26倍；飛機起降量較去年同期增加約60%至約3.25萬架次，貨運量則下跌12.8%至57.8萬公噸。機管局稱，隨着近月有更多航線的航班陸續恢復營運，飛機起降量及客運量持續增長。
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