比較過往遊行集會 糾察要求增10倍

過去多年七一遊行及近年遊行，糾察要求較寬鬆。例如2004年民陣七一申請30萬人遊行，警方要求500名糾察，即每600名市民對1糾察，而民陣2020年元旦遊行，約100市民對一名糾察（見上表）。

本月獲批不反對通知書活動中，大部分是步行籌款或慶祝活動，不少要求每50至100人分開出發；少數例外是月初獲批後來取消的婦女勞工協會婦女節遊行，以及今次反對將軍澳132區填海遊行。女工會當時申請100人參與遊行，並要求沿途安排20名糾察，據悉，警方曾分別游說女工會及今次業委會改為舉辦集會。

糾察比例最嚴者，是童軍總會旗下九龍一個分旅的單車巡遊，警方要求40人車隊分為不多於10人一組，每組安排4名糾察員。對耀中國際幼稚園家長同樂日及佛教普光學校步行籌款，警方在不反對通知書提醒，若參與者「進行非法霸佔道路的活動」，主辦機構須呼籲對方停止。

陳皓桓：出席人數有異 警方應助大會

前民陣召集人陳皓桓稱，根據《基本法》17條及《公安條例》，任何人或團體有權申請舉行集會或遊行，而非受過多限制；若出席人數與申請人數有落差，警方應盡力協助主辦機構，而非單純反對或施加太多條件。他說根據經驗，糾察數目一般取決於主辦機構紀錄、遊行路線及是否有他人協助，如七一遊行有其他政團協調，警方不算特別執著糾察人數。