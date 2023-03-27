警沿路泊3戰術巴士 事前已知遊行標語

主辦方：無標語被否決

遊行由調景嶺體育館外南面公園起步，途經將藍公路、唐賢街、至善街及唐俊街行人路， 終點為將軍澳南梯台。陳展浚表示，文宣乃至屋苑發出的每一張通告，警方「事前都睇過」，但未否決任何標語。

遊行前1小時，港鐵調景嶺站外至少6名警員在馬路口分兩人一組戒備，部分警員持攝影器材，其中一組警員攜同兩警犬巡邏。起點一帶，10多名便衣或穿警民關係組背心警員戒備，附近天橋至少3名便衣高處觀察。遊行路線沿途多名軍裝警員駐守，其間警員不時催促遊行隊伍盡快前進。終點至少20名便衣、軍裝或傳媒聯絡隊警員在場。

針對居民反填海的遊行訴求，政府稱會採取措施確保設計、外觀和營運不具厭惡性或為社區帶來滋擾。政府稱會研究盡量採用削坡方式減少填海面積，以及將部分設施遷入岩洞的可行性；又指設施遠離最近屋苑至少一公里，是支撐社區，特別是香港東部日常運作的公共設施。發展局表示，近日主動透過不同渠道聽取和收集當區居民意見，包括出席西貢區議會會議及舉行10多場居民會面活動等。