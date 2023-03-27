疫後首遊行 參與者嘆掛牌「束縛」 隊伍自攜封鎖線 臨時加入不放行

日後是否相同條件發不反對書

警：按風險評估採措施

本報查詢警方日後批出遊行的不反對通知書時會否維持限人數、掛編號頸牌、用膠帶分隔等要求，警方回覆稱會就每宗活動目的、性質、參與人數、過往經驗及最新形勢等作全面風險評估，採取相應措施處理。

遊行隊伍昨晨在調景嶺體育館外南面公園起點集合，多名穿便衣及軍裝警員在場戒備，有警員在場以攝錄機拍攝過程。主辦方及遊行者在遊行開始半小時前陸續抵達，多名糾察因應警方要求，向參與遊行者派發編號掛頸牌，再進入警方橙色封鎖線後等候。其間，一名男子因未有佩戴掛頸牌，被警方帶離封鎖線外，及後自行離去。

參與者指限制降街坊參與意欲

參與遊行的居民黃先生向本報表示，以往有參與諮詢會或聯署活動表達訴求，但效果不及遊行，「因遊行是用腳步出來、有力量」。對於今次遊行設有多項限制，黃稱，本港相隔多年未有遊行，理解警方謹慎心理，但期望在今次遊行「建立了第一步」後，當局可以放鬆一些，形容戴頸牌始終造成「束縛」、「不戴牌就會自然一些」。黃稱，因應今次遊行有多項限制，令部分街坊遲疑，最終選擇不參與。

外圍跟隊街坊：遊行都這麼難

遊行期間糾察用紅白膠帶圍住隊伍，分隔市民及參與者。住維景灣畔的70歲林先生表示，在區內居住18年，擔心填海及擬建設施會造成污染，非常關注議題，但因不知如何取得掛頸繩而決定在遊行外圍跟隨，警方未有阻止。對於今次遊行有多項限制，他哽咽說對此難過，「香港遊行都這麼困難」，他認為《基本法》保障市民有遊行集會自由，警方應免除額外限制。

起點、遊行過程及終點均有封鎖線包圍隊伍，外人不能進入，傳媒採訪受阻。遊行起步前，有記者一度進入封鎖線內的集合處採訪參與者，主辦者陳展浚其間以擴音器要求記者離開集合範圍，表示「今時唔同往日……我們做不到的話，遊行有可能需要終止」。終點將軍澳南梯台集會處，亦有封鎖線阻隔參與者及傳媒。

民主黨斥限人數本末倒置

「相信內地都唔會」

羅健熙回覆本報查詢稱，認為警方限制遊行人數做法「整個感覺很差，相信內地都唔會」，認為遊行本質是「政府聆聽民意的渠道，政府不應限制有多少人可以透過遊行方式表達意見」。

社民連主席陳寶瑩表示，遊行是市民基本權利，遊行不單是發聲，亦希望對政府構成壓力，不希望人數限制成常態。

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