【Emily】曾俊華：一日有DSE存在 難推學生有創新

批大學禁用ChatGPT做功課「多餘」

曾俊華噚日喺facebook發文，認為AI係幫助人類工作嘅工具，教育工作者應該思考點樣將AI融入課程，處理機械式工作，不點名批評有大學禁止學生用ChatGPT屬「多餘」，猶如要求學生用紙筆計數。佢指出，大可以容許學生利用ChatGPT撰寫初稿，然後修改同豐富內容，老師亦可以把關審核學生係咪搬字過紙、有冇創新諗法。

佢又提到日前出席一個討論Web3嘅研討會，佢當時話教育制度阻礙香港發展，形容現時教育制度猶如「以19世紀嘅課程，20世紀嘅老師，去教一班21世紀嘅學生」。曾俊華批評DSE令學生跟住考試課程讀書，香港一日有DSE存在，好難推動學生有創新同創意。佢並提出大膽建議，所有中學生均可升讀大學，喺入學一至一年半都唔能夠達到大學應有水平就要退學，藉此畀年輕人更多發揮空間。