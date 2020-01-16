研發經費350萬 創科基金資助近半

智能枕頭的研發經費達350萬元，其中51%由該公司自行負擔，其餘49%獲得創新及科技基金資助。在研發期間，該公司一直將智能枕頭稱為「365Pillow」，但近月發覺，有其他業者註冊的商標名稱有些相近，所以正式投產推出時，未必會用「365Pillow」的名稱，有可能會略為修改。至於3個氣囊的設計，亦未必是一成不變。既可以在垂直方向分得更仔細，令氣囊超過3個；亦可以在左右兩邊增加氣囊，這些都是進一步改良的可能。在今年1月的「消費電子展」（CES）中，亦有參觀的公司提議，可以在智能枕頭內加裝傳感器，以偵測用戶睡覺時的呼吸頻率是否正常等。

可進一步改良及擴大用途

至於智能枕頭這種內置多個氣囊和獨立調整的設計，亦有潛力應用於製造其他產品，尤其是牀褥。特別是一些長期臥牀、不能自行轉身的人，很容易會因為身體某些缺乏肌肉或脂肪保護的部位持續受到壓迫，血液循環不良，而長出「褥瘡」（Bedsore），嚴重者更可能會演變成皮膚潰瘍或者骨頭細胞壞死，引致蜂窩組織炎、敗血症、骨髓炎等併發症。

若在牀褥上採用多個氣囊和獨立調整的設計，可以藉着改變氣囊的高度，來經常調整他們的睡姿，有如代替人手幫助他們「轉身」。但由於牀褥的面積較大，估計至少要有10多個氣囊，效果才會較好。