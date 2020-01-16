大灣區GBA專題：過年後「小陽春」 灣區樓指升幅45月高 港澳彈升帶動 業界：只屬積壓需求

【明報專訊】隨着疫後復常，灣區樓市於過年後迎來「小陽春」，最新公布的2月份中原大灣區指數報116.26，按月升2.6%，升幅為45個月以來最大，主要受香港及澳門指數彈升帶動，亦結束了連續3個月的跌勢。廣州及深圳公布的數據也反映，2月份的一、二手樓交易轉好，灣區樓市出現明顯的升溫信號。
明報記者 陳子凌
2月份中原大灣區指數按月升2.6%，是自2019年6月以來最大的按月升幅。大灣區9+2城市中，2月份錄得升幅的有9個，由0.46%至5.52%，其中以香港指數升幅最大，2月報104.43，較1月的98.97升5.52%，同創2019年6月以來最大升幅。錄得按月下跌的3個城市分別是佛山、惠州及江門，由0.31%至1.14%不等（見圖）。
中原地產住宅部總裁陳永傑表示，自1月份內地放寬防疫措施，香港及內地恢復通關，加上過了農曆新年的傳統淡季，一切經濟活動重回正軌，內地與香港一同踏上復常之路，物業市場價量齊升，大灣區深圳指數亦終止3連跌。陳永傑認為，2月份香港逐步放寬防疫措施，與內地全面通關，加上美國加息幅度減至0.25厘等好消息，不論新盤或二手市場成交皆錄得大反彈，隨着3月份多個新盤接續開售，料樓價將繼續緩步上升。
穗二手成交重回近萬宗 呎價微跌
除了香港，廣州中原研究發展部發布的2月一手住宅月報數據顯示，2月廣州新樓網簽5032宗，按月上升6%，比去年同期成交上升11%。分析指出，隨着各行業快速復蘇，消費者購房信心正加速修復，雖然目前廣州一手住宅網簽成交僅恢復至去年9月水平，但在消費信心陸續恢復下，預計廣州一手樓市3月「小陽春」可期。至於二手市場，2月份成交更重回近萬宗水平，創21個月以來新高，不過價格方面，2月二手房網簽均價為每平方米29,261元人民幣，按月微跌2.8%。
穗寫字樓交投升1.7倍
深二手樓增九成
百業復常也帶動廣州的商業地產市場回暖。合富輝煌商業地產數據顯示，2月廣州寫字樓、公寓和商舖的成交量均在數萬平方米以內，其中寫字樓成交量為2.5萬平方米，按月升1.7倍，成交集中在南沙區；公寓2月成交量為3.4萬平方米，按月上升62%；商舖2月成交量為1.6萬平方米，按月亦上升36%。
深圳方面，樂有家研究中心的數據顯示，截至2月26日，深圳當月二手樓成交2219套，按月增長近90%；一手樓也出現一定程度復蘇，截至2月26日的當月一手住宅累計網簽1863套，按月增長約25%。有當地地產代理反映，諮詢二手樓買賣及睇樓人數量較1月明顯提升，新樓盤售樓處的人流量也增加，當中甚至出現投資客的身影。
雖然灣區樓市見回暖，但廣東省房地產行業協會會長王韶認為與去年需求被遏抑有關，這一波熱潮只是屬於積壓的「舊有需求」，真正復蘇還要看「新需求」何時入市，故現時整體樓市需要的是持續成交量，而非樓價上調嚇跑「新需求」。