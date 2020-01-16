大灣區GBA專題：過年後「小陽春」 灣區樓指升幅45月高 港澳彈升帶動 業界：只屬積壓需求

明報記者 陳子凌

2月份中原大灣區指數按月升2.6%，是自2019年6月以來最大的按月升幅。大灣區9+2城市中，2月份錄得升幅的有9個，由0.46%至5.52%，其中以香港指數升幅最大，2月報104.43，較1月的98.97升5.52%，同創2019年6月以來最大升幅。錄得按月下跌的3個城市分別是佛山、惠州及江門，由0.31%至1.14%不等（見圖）。

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，自1月份內地放寬防疫措施，香港及內地恢復通關，加上過了農曆新年的傳統淡季，一切經濟活動重回正軌，內地與香港一同踏上復常之路，物業市場價量齊升，大灣區深圳指數亦終止3連跌。陳永傑認為，2月份香港逐步放寬防疫措施，與內地全面通關，加上美國加息幅度減至0.25厘等好消息，不論新盤或二手市場成交皆錄得大反彈，隨着3月份多個新盤接續開售，料樓價將繼續緩步上升。

穗二手成交重回近萬宗 呎價微跌

除了香港，廣州中原研究發展部發布的2月一手住宅月報數據顯示，2月廣州新樓網簽5032宗，按月上升6%，比去年同期成交上升11%。分析指出，隨着各行業快速復蘇，消費者購房信心正加速修復，雖然目前廣州一手住宅網簽成交僅恢復至去年9月水平，但在消費信心陸續恢復下，預計廣州一手樓市3月「小陽春」可期。至於二手市場，2月份成交更重回近萬宗水平，創21個月以來新高，不過價格方面，2月二手房網簽均價為每平方米29,261元人民幣，按月微跌2.8%。

穗寫字樓交投升1.7倍

深二手樓增九成

百業復常也帶動廣州的商業地產市場回暖。合富輝煌商業地產數據顯示，2月廣州寫字樓、公寓和商舖的成交量均在數萬平方米以內，其中寫字樓成交量為2.5萬平方米，按月升1.7倍，成交集中在南沙區；公寓2月成交量為3.4萬平方米，按月上升62%；商舖2月成交量為1.6萬平方米，按月亦上升36%。

深圳方面，樂有家研究中心的數據顯示，截至2月26日，深圳當月二手樓成交2219套，按月增長近90%；一手樓也出現一定程度復蘇，截至2月26日的當月一手住宅累計網簽1863套，按月增長約25%。有當地地產代理反映，諮詢二手樓買賣及睇樓人數量較1月明顯提升，新樓盤售樓處的人流量也增加，當中甚至出現投資客的身影。

雖然灣區樓市見回暖，但廣東省房地產行業協會會長王韶認為與去年需求被遏抑有關，這一波熱潮只是屬於積壓的「舊有需求」，真正復蘇還要看「新需求」何時入市，故現時整體樓市需要的是持續成交量，而非樓價上調嚇跑「新需求」。