被指非禮女同學 13歲男生被捕

【明報專訊】有家長向傳媒投訴，懷疑13歲女兒去年8月被同校男生非禮，女兒情緒困擾缺課，家長不滿女兒就讀的天水圍一間中學未有支援，反要求女兒盡快返學。警方昨回覆稱，去年8月8日接獲女子報警求助，指13歲女兒多次被同校學生於校內作出猥褻行為。警方接報後將案件列作「非禮」，同日拘捕一名13歲涉案少年，案件交元朗警區刑事調查隊第九隊處理，仍在調查。被捕少年獲准保釋，4月上旬向警方報到。
事主情緒困擾缺課
家長投訴校方催促上學
警方稱，一直與受害人家長保持溝通，面談及告知調查進度及解釋程序。警方今年2月14日就案件與受害人家長在天水圍警署會面商討調查進度。本月初，警方就案件向律政司徵詢法律意見。
家長潘太向電視節目《東張西望》投訴，女兒於事件後不願上學，惟校方不斷催促。她展示聲稱是學校的通告，提及女生去年9月1日至12月9日缺課45天，若無特殊理由，學生出席率須達80%或以上，要求家長協助子女改善缺課問題。
校方：警方調查中 不發表意見
校方回覆節目稱，事件已交警方調查，現階段不便發表意見，又稱已啟動危機處理小組，有社工及教育心理學家適時為家長及學生支援和跟進。
教育局稱，警方正調查事件，不宜就個案作任何評論。局方稱，接獲學校通報後一直緊密跟進，會與學校保持聯繫，提供適切意見及協助。