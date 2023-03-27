被指非禮女同學 13歲男生被捕

事主情緒困擾缺課

家長投訴校方催促上學

警方稱，一直與受害人家長保持溝通，面談及告知調查進度及解釋程序。警方今年2月14日就案件與受害人家長在天水圍警署會面商討調查進度。本月初，警方就案件向律政司徵詢法律意見。

家長潘太向電視節目《東張西望》投訴，女兒於事件後不願上學，惟校方不斷催促。她展示聲稱是學校的通告，提及女生去年9月1日至12月9日缺課45天，若無特殊理由，學生出席率須達80%或以上，要求家長協助子女改善缺課問題。

校方：警方調查中 不發表意見

校方回覆節目稱，事件已交警方調查，現階段不便發表意見，又稱已啟動危機處理小組，有社工及教育心理學家適時為家長及學生支援和跟進。

教育局稱，警方正調查事件，不宜就個案作任何評論。局方稱，接獲學校通報後一直緊密跟進，會與學校保持聯繫，提供適切意見及協助。