逾半劏房戶不理牙患 團體促18區設公共牙科

個案：排3次隊才拿到籌

每次診症限剝一隻牙

53歲的譚女士一直受牙周病困擾，亦有牙齒鬆脫。她表示，牙患影響日常進食，「只能半咽半吞，工作時都不敢與同事吃飯，怕畀人笑」。譚女士曾到私營診所求診，但因經濟能力不能負擔昂貴費用，「我月薪只有8000多元，剝一隻牙卻要2000元」，其後她求診公營診所，惟輪街症人太多，排3次隊後才拿到籌，而每次診症牙醫只會脫一隻牙。譚女士認為，牙醫沒有清楚了解她牙齒狀况，又稱去年求診直到現時，仍未能完全處理她牙齒鬆脫問題。

「中西南區基層牙科關注組」於今年2月13日至3月8日向全港市民派發問卷，收集有關牙齒檢查習慣及對本地牙科服務等意見。團體共收回412份有效問卷，其中149名受訪者現居住不適切住所，調查發現他們患有牙痛、蛀牙和牙齒鬆脫等問題，比普遍受訪者分別高出逾兩成；逾一半人表示不會處理牙患，八成人稱過去一年未有接受牙科檢查及洗牙服務。

整體受訪者中僅約四成人面對牙患時會主動求診；分別有逾六成受訪者表示在過去一年未有接受牙科檢查，逾七成人沒有洗牙；七成受訪者稱牙患影響進食，其次為影響睡眠；近四成人稱牙患影響情緒及儀容，導致他們自信心低落和限制社交。

團體建議政府於全港18區各增設公共牙科診所，向市民提供牙科檢查和洗牙服務等，並定價收費約200元內，同時診所亦應提供脫牙、「杜牙根」等全套牙科服務；又建議將牙科服務納入基層醫療服務，為全港市民提供一年一次的牙科檢查及洗牙服務，並推出基層牙科服務津貼計劃，讓基層可獲津貼到私營牙科診所求診，以減輕經濟負擔。