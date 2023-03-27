器官無適合配對 方送跨境移植 盧寵茂：冀盡快落實 病人組織盼移植委會續把關

盧寵茂本月曾到訪北京中國器官移植發展基金會交流，商討兩地器官移植機制恆常化。他昨出席香港移植學會活動後稱，內地與本港各有器官分配機制，當局正考慮設立第二層分配機制，當器官沒有本地病人適合，無法配對本地輪候系統，即可將器官捐贈內地，相反亦可從內地捐贈來港。至於落實時間表，他稱醫管局正與「中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）」商討，包括電腦系統配對和通知、跨境運輸等，需時擬定細節。

根據《人體器官移植條例》，移植進口器官須附有相關證明書，人體器官移植委員會亦可要求提供額外資料。醫管局去年底交代接受內地心臟移植的女嬰芷希情况時稱個案獲委員會批准。據悉，人體器官移植委員會當時負責接收及核實有關證明書，由於該顆內地心臟不涉活體捐贈，毋須委員會批准。

林哲玄：不擔心器官不法途徑獲得

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，如COTRS系統獲本港相關部門認可，且獲信納有關系統不涉器官買賣或不道德情况，相信對器官質素已有保證，但為審慎起見，建立恆常機制後應繼續由委員會把關。

立法會醫衛界議員林哲玄稱，COTRS系統相當成熟，清晰列明捐贈器官來源，不擔心器官由不法途徑獲取，亦認為如法律框架完整，在落實有關機制細節後可立即運作，毋須先以個別醫院作試點或指定器官試行，「我們連換心都做過了」，料問題不大。不過，他說由於摘取器官後儲存時間有限，相信日後主要與大灣區城市協作。

移植學會：檢視捐贈 疫後好時機

香港移植學會會長馬錦文於活動致辭時稱，本港過去3年器官捐贈數字下降，相信疫情過後是好時機，全面檢視如何改善捐贈過程，例如加強醫護培訓，以加強找出潛在捐贈者，或使用新科技加強器官可使用率。

另外，政府擬修例引入非本地培訓護士，盧寵茂日前稱部分護士毋須直接接觸病人，不諳中文亦可。盧昨於活動後解釋，香港本身很國際化，且不同工種有不同語言需要，不宜前置限制，要求員工必須懂中文或英文。他稱將交由機構決定，招聘時有否語言等特別技能要求。