盧寵茂：部分外援護士毋須精通中文 可做手術室 業界指勝任崗位多高層 無助紓緩前線壓力

面對外界擔心免試引入非本地培訓護士對質素難以把關，盧寵茂昨在now新聞節目《大鳴大放》稱，醫管局有相當多空缺，近日有見公院護士因工作量大而「做到披頭散髮」，情景令人傷感。他說若不盡早解決人手問題，將對前線同事不公平，亦影響服務質素，必須有足夠「量」的醫護人員，才能夠繼續提升服務的「質」。

被問到非本地培訓護士來港工作，會否擔心語言不通而影響服務質素，盧稱理解護士需面對病人，強調語言屬考慮因素之一，但他舉例，衛生署、手術室護士等或毋須直接面向病人，可考慮任職相關崗位的海外護士毋須精通中文亦可受聘。

林哲玄：手術室護士要與病人溝通 宜操中文

林哲玄說，做手術前，手術室護士須向病人確認身分、手術部位；手術後亦要在術後復蘇室了解病人會否有特別需要、安慰不安情緒等。他說除無菌物品供應部（SSU）外，「幾乎諗唔到」公院有其他部門的護士毋須與病人直接溝通，而公院病人主要以廣東話溝通，亦有很多長者，故認為公院護士最好能操中文。他說，私家醫院同面對人手流失問題，其病人或有較多外籍人士，認為若容許精通其他語言的海外護士到私院工作，將有助解決人手問題。

衛生服務界前選委、公立醫院註冊護士劉凱文說，毋須接觸病人的護士主要負責行政工作、制定指引等，而非最缺人手的前線工作。他說若招聘非本地人手出任相關崗位，無助紓緩前線壓力，將與修例原意背道而馳。對於海外培訓護士須在原來的地區有一定臨牀經驗年期才能免試註冊或登記，他說不同地區對護士表現、學歷要求各異，認為設考試制度才能統一、公平地評核相關者的資歷。

院校倡減實習時數 護管局：需要時更新課程

至於日前有自資院校建議縮減本地培訓護士實習時數，以加快本地人手培訓，盧寵茂表示，就此議題正了解護士管理局建議。護士管理局回覆本報查詢時表示，局方不時檢視及監察護士訓練課程的安排及護士學生培訓情况，會在有需要時更新培訓課程綱要及要求參考指引，以確保畢業護士的專業水平。

醫管局下周日在英辦招聘日 高拔陞演講

另外，醫管局日前表示4月將到英國倫敦「搶人才」，局方於社交網站公布，將於英國時間4月2日（下周日）早上9時半至下午5時舉辦醫生招聘日，屆時將向參加者講解不同註冊途徑、於公營醫療系統的工作環境等。根據登記網站，演講者包括醫管局行政總裁高拔陞、醫管局總行政經理關慧敏、港大醫學院行政副院長林光汶。