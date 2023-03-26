本月25份不反對書 八成有國安條款 今遊行首嚴限人數 消息：日後或沿用

警叫主辦方提醒勿穿黃黑「敏感色」

主辦團體昨晚在facebook專頁「都會駅快訊」建議遊行參與者穿白色、橙色、綠色或紅色上衣。據了解，警方曾提醒主辦團體要求參與者不要穿「敏感顏色」，包括黃及黑。

警方回覆本報稱，自今年1月至本月19日共發出41份不反對通知書。本報翻查警方本月發出的25份不反對通知書，其中5個活動無加入國安條款，包括4個在香港婦女勞工協會原定遊行當日（3月5日）或之前舉行的活動，以及一個自上月起三度舉行的節慶活動。此外，本月僅有兩項非宣傳或慈善性質的公眾活動，分別是女工會及今日的反填海遊行，後者再加入新條件，要求主辦團體呼籲超過人數上限的參與者離開。

人數超標屢勸無效或叫停 不解散或違法

據了解，若遊行期間參與者人數超上限而警方屢勸無效，不排除停止活動，若主辦團體和參與者未按要求解散，或違反未經批准集結罪，一旦出現暴力或其他違法情况，或觸犯非法集結罪，主辦方和參與者均面對刑責風險。

消息人士稱，若是次遊行順利舉辦，將釋出社會復和的信息，讓當局恢復信心，顯示公眾活動不至於如反修例事件時，每次均演變成堵路和放火等。消息又稱，警方將在活動後檢討，除因應遊行議題和規模等因素，不排除日後採取同一或類似方式安排。

曾是學民思潮及民主黨成員的遊行申請人代表陳展浚稱，就新設條件已有相應措施，例如按比例分配「頸卡牌」予參與者，並要求多出的人離開；若有市民中途加入，糾察會要求對方離開。他稱有信心遊行不會出現混亂或不法行為，又說現場有10名有組織社運經驗的糾察，需要時會要求警方介入。

陳寶瑩：加糾察行之有效 新條件斬趾避蟲

陳寶瑩表示，過往警方審批時若預料人數較多，一般是建議增加糾察，做法亦行之有效，認為警方施加新條件屬「斬腳趾避沙蟲」，而是次遊行「睇唔到有合理理由」加設新條件。她對未來會逐步放寬條件不感樂觀。

新思維主席狄志遠表示，市民依法享有集會及示威自由，強調本港昔日舉行10萬人遊行仍相當「企理」，認為警方憂民生議題出現使用暴力等危害國安情况屬「不對等」，施加新限制變相將所有公眾活動帶到「過高的國安層次」，或令主辦方和參與者避忌而拒絕舉辦或參與。

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