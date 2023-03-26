「過底」黑漢上水捱斬 涉案車疑石澳遭燬

取車遭伏擊 警緝4煞

昨早10時許，33歲林姓男子與28歲楊姓女友駕寶馬私家車到上水奕翠園停車場出入口附近，欲取回停泊貨車。林男走到貨車司機車門時，停泊後方的私家車3名黑衣男子下車追斬，施襲後登私家車向天平路方向離開。同行女友報警，警方趕至現場，事主右臂、右大腿及右小腿有刀傷，清醒送北區醫院。警方封鎖事主私家車及貨車位置調查，地面遺下血漬。據了解，事主有黑社會背景，原屬上水「和勝和」，現屬油麻地果欄14K。他報稱沒與人結怨，未知遇襲原因。

至昨午2時許，石澳鶴嘴道有私家車起火，消防動用一條喉及一隊煙帽隊花約半小時救熄。私家車全車焚毁，波及鐵欄、燈柱、樹枝。警方另在迴旋處石壆檢走一個火機。有報案人稱見有人持物件走近後車輛隨即起火。警方認為原因有可疑，案件列縱火。現場消息稱，起火私家車與上水傷人案通緝車輛相似，警方合併交由大埔警區反三合會行動組跟進，暫無人被捕。警方正追緝4名男子，其中3人約20至30歲，案發時身穿黑衣黑褲、戴口罩，均持刀；另一人特徵不詳。