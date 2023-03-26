林世雄：對港鐵管理層花紅「做緊功夫」

年報未提延誤如何影響「表現」

本報昨向港鐵和運物局查詢什麼情况下會扣管理層薪酬花紅，港鐵稱其薪酬掛鈎表現，由董事局薪酬委員會釐定，考慮公司業績、工作表現及營運和顧客服務表現。局方發言人稱考慮公司整體表現，包括服務表現以至嚴重服務事故。而目前有否機制計算每年事故量及嚴重性如何掛鈎薪酬，港鐵及局方均未正面回應。

林世雄昨在商台《政經星期六》稱，局方一直在港鐵管理層評核報告及全年花紅「做緊功夫」，對管理層評核後扣花紅的工作亦「做緊」，不便透露詳情。

議員倡設機制 罰夠2000萬扣一成

前九鐵主席、實政圓桌田北辰稱，據其了解目前港鐵薪酬與表現掛鈎機制考慮一籃子因素，年內雖出現事故，但如另一方面表現出色，扣減或抵銷，建議港鐵就事故對管理層薪酬設獨立扣減機制，每年事故罰款2000萬起需扣年終花紅，形容目的為令管理層緊張，「緊張就會識做好，因為再衰就要扣花紅」。

林世雄昨回應三隧分流方案，承認不少市民有「剛性需求」，如固定9時上班者縱收費較低亦未必提早上班，主要盼吸引彈性上班者改出行模式。林認為次階段「644」收窄三隧收費差距有助理順車流，有信心不令三隧齊塞。