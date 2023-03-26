林世雄：對港鐵管理層花紅「做緊功夫」

【明報專訊】港鐵上周二公布票價調整機制檢討結果，每宗延誤事故罰款上限由2500萬增至4000萬，未提管理層需否罰款。運輸及物流局長林世雄昨被問若港鐵管理不善應否懲罰管理層如扣花紅，林形容「一路都做緊功夫」，不便透露詳情。據港鐵年報，董事及執行總監薪酬與「表現」掛鈎，惟未具體說明如有延誤事故會否及如何影響「表現」。有立法會議員倡設透明的罰款機制，如每年事故罰款達一定水平，所有部門管理層均扣花紅，2000萬扣一成、4000萬扣兩成，在港鐵內部建立互相監督文化。
年報未提延誤如何影響「表現」
本報昨向港鐵和運物局查詢什麼情况下會扣管理層薪酬花紅，港鐵稱其薪酬掛鈎表現，由董事局薪酬委員會釐定，考慮公司業績、工作表現及營運和顧客服務表現。局方發言人稱考慮公司整體表現，包括服務表現以至嚴重服務事故。而目前有否機制計算每年事故量及嚴重性如何掛鈎薪酬，港鐵及局方均未正面回應。
林世雄昨在商台《政經星期六》稱，局方一直在港鐵管理層評核報告及全年花紅「做緊功夫」，對管理層評核後扣花紅的工作亦「做緊」，不便透露詳情。
議員倡設機制 罰夠2000萬扣一成
前九鐵主席、實政圓桌田北辰稱，據其了解目前港鐵薪酬與表現掛鈎機制考慮一籃子因素，年內雖出現事故，但如另一方面表現出色，扣減或抵銷，建議港鐵就事故對管理層薪酬設獨立扣減機制，每年事故罰款2000萬起需扣年終花紅，形容目的為令管理層緊張，「緊張就會識做好，因為再衰就要扣花紅」。
林世雄昨回應三隧分流方案，承認不少市民有「剛性需求」，如固定9時上班者縱收費較低亦未必提早上班，主要盼吸引彈性上班者改出行模式。林認為次階段「644」收窄三隧收費差距有助理順車流，有信心不令三隧齊塞。