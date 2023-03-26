藝術×治療 拋一張紙巾 悟無常轉念

飄落方向難測 「執番咪得囉」

此乃精神健康諮詢委員會的「陪我講Shall We Talk」計劃。邱誠武表示，團隊去年開始構思工作坊內容，港人去年經歷第五波疫情，不少人面對摯親離世，而移民潮下亦要告別好友，生活充滿無常。他和團隊設計不同的表達藝術體驗活動，例如讓參加者拋起一張紙巾，估計紙巾飄落的方向，但通常難以預測，以此帶出無常。表達藝術治療師會問參加者捉不住的感覺，再告訴他們「你執番咪得囉」，教他們轉念，換角度看事情。

團隊亦會問參加者何謂無常，引導他們思考生活中「正面的無常」，以另一角度看待事物，有參加者曾回答「成功購買演唱會門票」。

參加者可分享經歷 盼助放鬆

另一負責工作坊的治療師楊蕙霖稱，如參加者願意，可在工作坊分享個人經歷，曾有參加者講述小產經歷，另有人目睹Mirror演唱會屏幕塌下事件。她希望大家透過活動學會放鬆，「以前的人覺得有病才看醫生，爆煲時才處理，現時香港則是推廣預防精神問題，即是知道不開心乃正常，不要抗拒，你要嘗試接受情緒，再找處理方法」。

「昔爆煲才看醫生 今推廣預防」

「擁抱無常」網上表達藝術體驗工作坊由上月20日推出，將舉辦至本月31日，市民可到「陪我講Shall We Talk」計劃的facebook免費報名參加本周尚餘3日共6場的工作坊。

■工作坊報名

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明報記者 鄧佾文