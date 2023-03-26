教琴狎童數十次 小學教師囚21月 事主初被侵犯時6歲 官斥違信任「造成長期困擾」

被告關俊彥（33歲）被控於2017年5月、2019年10月11日及2020年8月4日，在何文田某單位非禮當時分別為6歲及9歲的女童X。案情稱被告自2017年5月起，每周在X的何文田寓所睡房私授小提琴課之時，要求X坐在其大腿，用YouTube播音樂，並伸手撫摸其私處，手指「像彈鋼琴般」上下移動，時長約一兩分鐘。至2020年8月，被告最後一次上門教琴和補習，X在最後一課之後發噩夢，向母親稱不想跟隨被告學琴，母親追問下才說出事件。

辯方質疑X於兩次錄影會面的說法有歧異，稱X跟社工第一次會面時說首次遭非禮的年份為2017年，其後在第二次會面時改口為2018年。林官接納辯方質疑，表示控方未能在毫無合理疑點下舉證，裁定首項非禮罪不成立。

辯方指供辭不一 官：重要指控一致

林官續稱，X年紀小，見社工及庭上作供有時也「表達混亂」，有些說法前後不一，但她於重要的指控上一直「堅定一致」，例如被告每次非禮她的手法都一樣，即他把一隻手伸進X內褲觸摸她的私處外面，兩隻手指像彈琴般移動，故肯定X的說法，信納X是誠實證人。

林官認為X努力說出自己記得的事，並非和人討論才描述，而她的證供有一些錯誤混淆，是因她遭被告以同樣手法非禮多次，經過一些日子，記憶有些出錯而造成說法歧異，故肯定她沒揑造事實，也並非錯覺幻想被告多次非禮她。

長期沒求救 官：小孩不敢說不奇

辯方質疑，X在2020年8月那夜前都沒投訴遭非禮，被非禮時也沒即時抗議或離房向家人求救。林官不接納此說法，指據稱X首次被非禮時只6歲多，認為小朋友若遇尷尬的事而不懂、不想或不敢向父母或長輩說出，並不出奇，且時間愈久便愈難開口。

至於其餘兩罪，林官稱次項指控發生在X的9歲生日，認為X「肯定清楚記得」當天遭被告非禮，並信納X認為最後一次遭被告非禮後發有關被告的噩夢，是上帝提醒她要說出真相，此前年紀小的X因害怕而不敢向父母說出「尷尬的事」，裁定罪成。

林官稱控方雖未能證明被告非禮X的確實次數，但可由證供推斷首次案發時間為2018年下半年，自那時到2020年8月，被告最少非禮X數十次，斥被告行為有違X及其家人對他的信任，而被告事後亦從沒對他們表達悔意，兩罪各判囚18個月，其中3個月分期執行，共囚21個月。